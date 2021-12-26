Торговые переговоры в Кабуле: какие товары будет поставлять Казахстан в Афганистан

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов возглавил казахстанскую делегацию торгово-экономической миссии в Афганистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав делегации вошли сотрудники МТИ, оператора по продвижению экспорта – компании QazTrade и представители ряда казахстанских компаний-экспортеров.

В ходе визита состоялись переговоры министра Бахыта Султанова с представителями действующей администрации Афганистана: заместителем премьер-министра Абдулой Салам Ханафи, министром иностранных дел Амиром Хан Муттаки, и.о. министра торговли и промышленности Нуриддином Азизи. Напомним, движение «Талибан» запрещено в Казахстане и многих других странах.

Бахыт Султанов сообщил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашей страной была выделена гуманитарная помощь Афганистану в виде 5 тысяч тонн муки.

«Сегодня мы дополнительно привезли 1,5 тонны груза (медикаменты). Кроме этого из Казахстана уже выехал гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами в объеме порядка 155 тонн или на сумму $1,9 млн. В ближайшее время он прибудет на территорию Афганистана», - сообщил Б. Султанов.

Бахыт Султанов также проинформировал представителей афганской администрации, что Казахстан всецело поддерживает и активно участвует в усилиях ООН по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане. Так, Всемирная продовольственная программа закупила 20 тысяч тонн казахстанской муки.

«Наша страна, как и многие международные партнеры, выражает надежду на то, что активная фаза конфликта завершена и пришло время для восстановления страны в постконфликтном периоде», - сказал Б. Султанов.

Казахстанская делегация заверила, что наша страна заинтересована в сохранении и наращивании имеющегося уровня двусторонней торговли, как за счет объемов, так и за счет расширения перечня товаров. При этом было отмечено, что Казахстан традиционно является основным поставщиком муки и зерна в Афганистан. Более половины всего экспорта казахстанской муки и более 10% экспорта зерна ориентированы исключительно на афганский рынок.

Отметим, что за январь-октябрь 2021 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $345,9 млн., что на 27,5% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года ($477,1 млн). Экспорт из Казахстана в Афганистан за январь-октябрь 2021 года снизился на 28,1% и составил $342,2 млн. Импорт за январь-октябрь 2021 года вырос в 3,2 раза и составил $3,7 млн. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2020 год составил 622,6 млн. долл. США, что на 54,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (401,8 млн. долл. США). За 2020 год экспорт РК в Афганистан вырос на 55,6% и достиг $620,7 млн. Рост обусловлен наращиванием поставок пшеницы и пшеничной муки.

Министр торговли и интеграции РК Б. Султанов обратил внимание на имеющиеся возможности расширения номенклатуры товарооборота. Экспортный потенциал в Афганистан насчитывает 45 товаров на сумму $360 млн. Это продукция таких отраслей, как пищевая, нефтехимическая, химическая, металлургическая, легкая, машиностроительная, деревообрабатывающая.

Обе стороны отметили, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгодно как Казахстану, так и Афганистану, а также будет способствовать увеличению двустороннего товарооборота. При этом представители Казахстана выразили готовность закупать фрукты и овощи из Афганистана.

Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости выравнивания торгового баланса между странами. Одним из инструментов может стать промышленная кооперация казахстанского и афганского бизнеса на территории создаваемых Казахстаном центров трансграничного сотрудничества, в том числе, Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

В ходе визита Б. Султанов принял участие в Казахстанско-афганском бизнес-форуме. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие 16 производителей продуктов питания, мебели и текстильной продукции.

По итогам В2В встреч и бизнес-форума были подписаны меморандумы на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции.