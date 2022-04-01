ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Торгово-транспортная компания оштрафована на 4,9 миллиона тенге за отказ выполнять предписание антимонопольного органа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

По результат ам анализа деятельности ТОО «Торгово-транспортная компания», входящей в группу АО «НАК «Казатомпром», антимонопольный департамент по Туркестанской области установил, что несмотря на то, что уставом компании вид деятельности по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок в рамках группы компаний «Казатомпром» определен как без получения прибыли, фактически товарищество, осуществляя этот вид деятельности, получала прибыль.

На основании выявленных фактов антимонопольный орган по Туркестанской области направил предписание в отношении ТОО «Торгово-транспортная компания» об устранении нарушений конкурентного законодательства и исключения вида деятельности из устава по комплексному материально-техническому обеспечению посредством централизованных закупок без получения прибыли в рамках группы национальной компании «Казатомпром».

Однако торгово-транспортная компания отказалась от исполнения предписания, в результате чего антимонопольный департамент по Туркестанской области, в соответствии со статьей 162 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», наложил на товарищество административный штраф в размере 4 900 800 тенге.

Административный штраф в полном объеме оплачен.