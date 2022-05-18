20:21
18 Мая 2022 19:45
Торгово-экономическое сотрудничество обсудили главы правительств РК и РФ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В среду, 18 мая, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Главы правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
В ходе беседы главы Правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия.
Алихан Смаилов и Михаил Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.
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