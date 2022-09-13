Торговля между Китаем и Казахстаном достигнет рекордного уровня - посол КНР в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по июль этого года двусторонняя торговля между Китаем и Казахстаном увеличилась в годовом исчислении на 20% и достигла показателя в 17,7 млрд долларов. По состоянию на май текущего года общий объем торговли товарами со странами вдоль маршрута составил около 11,8 трлн долларов. Об этом сообщил посол Китая в Казахстане Чжан Сяо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 14 сентября посетит Казахстан с государственным визитом. Как подчеркнул посол, предстоящий визит совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.

«Это первый заграничный визит Председателя Си Цзиньпина после вспышки COVID-19. Визит ознаменует золотой тридцатый юбилей китайско-казахстанских отношений. В 1992 году Китай и Казахстан подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. За последние 30 лет китайско-казахстанские связи шли в ногу со временем и достигли скачкообразного развития, не только принося пользу народам двух стран, но и внесли важный вклад в мир и стабильность в регионе, став примером добрососедской дружбы между соседними странами», - сказал Чжан Сяо.

Посол отметил, что современный мир вступил в новый период бурных перемен. По информации дипломата, в ходе визита лидеры двух стран обсудят перспективу развития китайско-казахстанских отношений, совместно разработают план действий и будут способствовать устойчивому и долгосрочному продвижению двусторонних отношений и их перехода на новый уровень.

«Этот визит заложит новый фундамент китайско-казахстанского политического взаимодоверия. С момента установления дипломатических отношений 30 лет назад Китай и Казахстан рассматривали друг друга надежными друзьями и добрыми соседями, такими же близкими, как братья, и твердо поддерживали друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы обеих стран», - подчеркнул посол Китая.

В настоящее время Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по инициативе «Один пояс - один путь» со 149 странами и 32 международными организациями. По состоянию на май текущего года общий объем торговли товарами со странами вдоль маршрута составил около 11,8 трлн долларов США. Прямые инвестиции превышают 140 млрд долларов США.

«Этот визит придаст новые вехи китайско-казахстанскому деловому сотрудничеству. Китай и Казахстан имеют сильную экономическую взаимодополняемость и огромный потенциал для сотрудничества. С 1992-го по 2021 год китайско-казахстанская торговля увеличилась с 368 млн долларов США до 25,25 млрд долларов США, увеличившись почти в 70 раз», - сообщил посол.

Фото: mfa.gov.cn