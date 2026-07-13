Объем торговли Казахстана вырос на 5,7% за первое полугодие 2026 года

На 5,7% вырос объем торговли в Казахстане за январь–июнь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общий индекс физического объема (ИФО) отрасли составил 105,7%, а основную долю в структуре торговли заняла оптовая торговля. Такие данные приводит Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

По итогам шести месяцев 2026 года в структуре отрасли 67,6% пришлось на оптовую торговлю, еще 31,9% — на розничную торговлю.

Динамика роста отрасли сохранялась на протяжении всего периода: если в январе ИФО составлял 102,9%, то к июню показатель вырос до 105,7%.

Объем оптовой торговли за январь–июнь 2026 года составил 24,5 трлн тенге. Индекс физического объема достиг 106,6%, что означает рост на 6,6% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Основной объем оптового оборота пришелся на непродовольственные товары и продукцию производственно-технического назначения — 79,5%.

Наибольший вклад в оптовую торговлю внесли:

город Алматы — 35,2%;

Атырауская область — 14,9%;

город Астана — 14,3%;

Карагандинская область — 5,5%.

В течение 2026 года оптовая торговля демонстрировала постепенное ускорение: ИФО вырос с 103,2% в январе до 106,6% в июне.

Объем розничной торговли в Казахстане за шесть месяцев достиг 11,5 трлн тенге. Индекс физического объема составил 103,8% к уровню прошлого года.

Рост обеспечили как торговые предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Объем реализации торгующих предприятий увеличился на 0,8%, а индивидуальных предпринимателей, включая рынки, на 5,1%.

В структуре розничного оборота основную долю заняли частные предприятия — 10,2 трлн тенге или 88,4%. На иностранные предприятия пришлось 1,3 трлн тенге (11,6%).

По товарной структуре:

продовольственные товары составили 32,3% розничной торговли, увеличившись за год на 9,5%;

непродовольственные товары заняли 67,7%, рост составил 1,3%.

Алматы лидирует по объемам торговли

Крупнейшие объемы розничной торговли зафиксированы в:

городе Алматы — 31,5%;

городе Астане — 13,7%;

Карагандинской области — 7,1%;

Восточно-Казахстанской области — 5,6%.

Ежемесячный рост розничной торговли также сохранял положительную динамику: ИФО увеличился с 102,1% в январе до 103,8% в июне.

По состоянию на 1 июля 2026 года товарные запасы в розничной торговле достигли 1,72 трлн тенге. Этого объема достаточно для обеспечения торговли примерно на 61 день.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2026 года внутренняя торговля Казахстана выросла, индекс физического объема составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года.