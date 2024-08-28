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    16:53, 28 Август 2024 | GMT +6

    Внутреннюю торговлю в Кыргызстане предлагают вести в сомах

    Қирғизистон соми
    Фото: Кабар

    В Кыргызстане предлагают осуществлять расчеты за товары и услуги на территории страны исключительно в сомах. Соответствующий проект закона вынесен депутатами парламента на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Отмечается, что на сегодняшний день по республике внутренняя торговля (сделки с недвижимостью, автомототранспортом, кредитование, организация туров) производится в иностранной валюте, что создает предпосылки усиления давления на национальную валюту сом. В системе кредитования, покупке жилья с рассрочкой чаще граждане испытывают затруднения при погашении задолженностей, когда в стране наблюдается резкий скачок курса или искусственное поднятие курса иностранной валюты.

    В этой связи законопроектом предлагается усилить статус сома и вести торговый оборот внутри страны исключительно в национальной валюте. Субъекты экономической деятельности, имеющие доходы и расходы в иностранной валюте, могут осуществлять торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9%

     

    Теги:
    Валюта В мире Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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