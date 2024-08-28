Внутреннюю торговлю в Кыргызстане предлагают вести в сомах

В Кыргызстане предлагают осуществлять расчеты за товары и услуги на территории страны исключительно в сомах. Соответствующий проект закона вынесен депутатами парламента на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что на сегодняшний день по республике внутренняя торговля (сделки с недвижимостью, автомототранспортом, кредитование, организация туров) производится в иностранной валюте, что создает предпосылки усиления давления на национальную валюту сом. В системе кредитования, покупке жилья с рассрочкой чаще граждане испытывают затруднения при погашении задолженностей, когда в стране наблюдается резкий скачок курса или искусственное поднятие курса иностранной валюты.

В этой связи законопроектом предлагается усилить статус сома и вести торговый оборот внутри страны исключительно в национальной валюте. Субъекты экономической деятельности, имеющие доходы и расходы в иностранной валюте, могут осуществлять торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9%