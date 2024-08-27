Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9%

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил учетную ставку на уровне 9%, которая вступила в силу с 27 августа 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на НБ КР.

По данным регулятора, показатель годовой инфляции в Кыргызской Республике демонстрирует снижение, сложившись на уровне 3,6%. Темпы роста потребительских цен заметно снизились на продовольствие. Прирост цен на непродовольственную группу товаров и услуги замедляется более плавной динамикой.

Экономическая активность в Кыргызстане сохраняется высокой. В январе – июле 2024 года прирост экономики страны составил 8,7% в реальном выражении. Рост объемов инвестиций в основной капитал и увеличение потребительской активности экономических субъектов продолжают стимулировать экономическое развитие страны. Расширение внутреннего спроса сопровождается наращиванием потребительского кредитования и ростом реальных доходов населения.

Ключевые показатели банковской системы остаются устойчивыми. Запас ликвидности и ресурсной базы банковского сектора способствует расширению кредитования экономики, которые преимущественно выдаются для потребительских целей населения, а также для финансирования торговли, строительства и транспорта.

В экономике Кыргызской Республики воздействие внутренних факторов на инфляционную динамику остается умеренным, среди которых проинфляционными в краткосрочной перспективе рассматриваются плановый пересмотр государственной тарифной политики, повышение заработных плат и сохранение инфляционных ожиданий населения.

С учетом оценки факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периоде, Национальный банк КР принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 9%. Принятая мера будет способствовать сохранению ценовой стабильности в стране и созданию условий для обеспечения макроэкономической устойчивости.