Торговый оборот Казахстана со странами БРИКС превысил 70 млрд долларов – МИД РК

Астана стремится к расширению связей с партнерами по БРИКС. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в своём выступлении на совещании министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава внешнеполитического ведомства РК подчеркнул уникальность площадки БРИКС, ставшей примером эффективного межконтинентального и межрегионального сотрудничества.

- Мы уверены, что это уникальная платформа имеет огромный созидательный потенциал для налаживания мостов между странами, - отметил Мурат Нуртлеу.

Казахстан рассматривает данное объединение в качестве мощного драйвера глобального экономического роста и устойчивого развития. На сегодняшний день Астана имеет дипломатическое присутствие во всех странах БРИКС без исключения.

- В прошлом году наш товарооборот с государствами-членами БРИКС вырос в два раза, превысив отметку 70 млрд долларов США. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение связей в области цифровых технологий, критических минералов, сельского хозяйства, инфраструктуры, инвестиционных проектов и других сферах, – заявил Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК также обратил внимание на важность коллективных усилий в решении актуальных проблем современности. В данном контексте отмечена своевременность инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Регионального хаба ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана, Международного агентства по биологической безопасности, а также «О мировом единстве за справедливый мир и согласие».

Министр информировал о приоритетах Казахстана в рамках председательства в ряде региональных структур (ШОС, СВМДА, МФСА, ОДКБ, ОТГ, ИОПБ и др.). В этом контексте до участников мероприятия доведены наши видение и позиции по ключевым вопросам международной повестки.

Кроме того, на полях министерской встречи БРИКС глава внешнеполитического ведомства Казахстана провёл двусторонние встречи с министрами иностранных дел России, Турции, Ирана и Шри-Ланки. Были обсуждены вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Казахстанская сторона участвует во встрече в формате «БРИКС плюс» в рамках приглашения России в адрес группы государств из числа друзей объединения. Форум в Нижнем Новгороде проходил под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Двухдневные переговоры прошли на площадке выставочного центра «Нижегородская ярмарка».

В сессии приняли участие руководители МИД государств-членов БРИКС – России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, а также главы внешнеполитических ведомств приглашенных стран – Казахстана, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индонезии, Кубы, Лаоса, Мавритании, Нигерии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Межгосударственное объединение БРИК основано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, после чего объединение получило современное название – БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa). С 1 января 2024 года полноправными членами объединения стали еще пять новых участников – Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Республика Казахстан регулярный участник Саммитов БРИКС+. Наша страна принимала участие в Саммитах на высшем уровне в 2015, 2022 и 2023 годах.