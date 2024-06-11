Казахстан принимает участие в совещании министров иностранных дел БРИКС

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу принимает участие в совещании министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанская сторона участвует во встрече в формате «БРИКС плюс» по приглашению России в адрес группы государств из числа друзей объединения.

Открывая расширенную сессию «Диалог БРИКС с развивающимися странами», министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сегодняшняя встреча отражает курс стран - членов БРИКС на развитие связей с заинтересованными странами Глобального Юга и Востока, странами мирового большинства с целью поиска путей решения наиболее актуальных проблем с которыми сталкиваются все без исключения члены международного сообщества.

- На наших глазах происходит глубинная трансформация международных отношений, связанная с формированием более справедливой полицентричной системы мироустройства, которая бы отражала всю палитру культурного и цивилизационного многообразия современного мира, обеспечивала право каждого народа самому определять свою судьбу, собственный путь развития, - сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что на передний план глобального сообщества выходит задача укрепления международно-правовой основы и коллективных начал при принятии решений по глобальным вопросам.

Двухдневные переговоры СМИД БРИКС проходят на площадке выставочного центра «Нижегородская ярмарка». Во вторник, во второй день работы совещания в сессии принимают участие руководители МИД государств – членов БРИКС – России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, а также главы внешнеполитических ведомств приглашенных стран – Казахстана, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индонезии, Кубы, Лаоса, Мавритании, Нигерии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Межгосударственное объединение БРИК основано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, после чего объединение получило современное название - БРИКС (BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa). С 1 января 2024 года полноправными членами объединения стали еще пять новых участников - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.