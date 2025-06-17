Торговые войны приходят и уходят, а соседи остаются навсегда – эксперт

Доверительные отношения

— Со времени проведения первого Саммита мы многого добились. Причем результаты ощущаются на всех уровнях, как на государственном, так и на общественном, — отметил Е. Тукумов.

Он привел показательную статистику: если в 2022 году по Среднему коридору перевозили 1,5 млн тонн в год, то в прошлом году — более 4,5 млн тонн; в 2022 году товарооборот Центральной Азии и Китая составлял 70 млрд долларов, а сейчас он достигает почти 95 млрд долларов.

— Между тем сегодня перед нами выстраивается новая архитектура глобальной конкуренции. К сожалению, одним из ее элементов выступают торговые войны. Это уже не просто споры о тарифах, это новый трек конфронтации, где экономика становится полем битвы и рычагом давления. Но в этом контексте важно помнить и то, что торговые войны приходят и уходят, а соседи остаются навсегда, — подчеркнул Е. Тукумов.

Именно поэтому ценность конструктивного диалога существенно возрастает, уверен эксперт.

— Именно благодаря доверительному отношению друг к другу мы смогли прийти к конкретным достижениям. Запущена работа Секретариата «Центральная Азия-Китай», Президент подписал Соглашение о формировании его бюджета. Это говорит о системности и последовательности нашего взаимодействия, — отметил Е. Тукумов.

Другим показателем тесного сотрудничества эксперт назвал введение взаимного безвизового режима. В результате — за последние 5 лет между Казахстаном и Китаем число туристов выросло в 9 раз. В 2024 году Казахстан принял более 650 тысяч гостей из Китая.

И это, уверен он, только начало: с 1 июня Узбекистан также ввел безвизовый режим с Китаем, подписано аналогичное соглашение и с Азербайджаном.

— Мы рады, что взаимные туристические потоки будут расширяться в регионе. Эти шаги значительно упростят человеческий обмен как в культурном, так и в профессиональном измерении. Исследователи, IT-специалисты, предприниматели — все они смогут чаще встречаться, обмениваться опытом, создавать совместные проекты, — отметил экс-директор КИСИ.

Перспективные транспортные коридоры

Важной задачей для Казахстана в направлении развития сферы качественных инвестиций Е. Тукумов считает расширение доступа на внешние рынки и углубление торгово-экономических связей с соседними государствами.

Фото: primeminister.kz

— Налаженный контакт и доверие на бизнес-уровне между нашими странами позволяют значительно расширить горизонты сотрудничества, — подчеркивает эксперт, выделяя ряд перспективных, на его взгляд, треков сотрудничества.

Одно из таких направлений — преобразование транспортных коридоров в полноценные экономические маршруты. К примеру, Средний коридор сегодня уже рассматривается не просто как географическая альтернатива, а как устоявшийся маршрут, соединяющий Китай и Европейский союз.

— Идет ускоренное строительство терминалов, сухих портов «Хоргос» и «Бахты», модернизация железных дорог, а также расширение портов Актау и Курык. Тем самым Средний коридор состоялся как логистический маршрут, — отмечает Е. Тукумов.

Согласно приведенным данным, со своей стороны Казахстан за последние 15 лет уже вложил свыше 35 млрд долларов, а Европейский Союз в этом году заявил об инвестировании в устойчивое развитие транспорта в Центральной Азии порядка 10 млрд евро.

— Но мы должны смотреть дальше. Следующим этапом должна стать трансформация его в межрегиональную экономическую артерию. Вдоль маршрута необходимо формировать точки притяжения капитала: индустриальные зоны, технопарки, агропромышленные кластеры, — считает эксперт.

Коридор он предлагает разделить по территориальным экономическим специализациям. К примеру, в одном сегменте может развиваться переработка аграрной продукции, в другом — легкая промышленность, а в третьем — цифровые и логистические сервисы.

— В долгосрочной перспективе это приведет к встраиванию Центральной Азии в евразийские производственные цепочки, где Казахстан сможет специализироваться на отдельных фазах добавленной стоимости: сборке, упаковке, переработке, сервисной поддержке, — отмечает Е. Тукумов.

Кадровое партнерство

Вторым направлением и в целом крайне важной задачей эксперт обозначил подготовку нового поколения техно-кадров. В Казахстане этот год объявлен Годом рабочих профессий, ведется масштабная трансформация технического и профессионального образования.

— Китай в этом плане может стать источником экономической модернизации как для Казахстана, так и для всего региона. При всей консервативности и традиционности культуры, китайцы не боятся экспериментировать и создавать новые продукты, расширяя научно-технологические горизонты развития, — отмечает Е. Тукумов.

В пример он приводит количество научных публикаций. Согласно одному из ключевых индексов — Трекера критических технологий — лидерство КНР в мире зафиксировано в 7 из 10 подкатегорий, относящихся в искусственному интеллекту, вычислениям и связи.

— Для Казахстана это важный ориентир и подход. Для нас новая точка роста — это развитие цифровой экономики, а также искусственного интеллекта в модернизации всего нашего общества, — уверен спикер.

Согласно данным ООН, в 2024 году Казахстан вошел в топ-10 стран мира по качеству онлайн-сервисов и в топ-25 по уровню развития электронного правительства. В рамках Astana Hub работают более 1600 стартапов и финтех-компаний.

— Все это представляет собой продуктивную среду для сотрудничества. Мы заинтересованы в совместных проектах по ИИ, биотехнологиям, квантовым вычислениям, созданию технопарков и исследовательских центров, — подчеркнул Е.Тукумов.

Он также напомнил, что недавно в Урумчи состоялось Первое совещание министров образования стран Центральной Азии и КНР.

— Мы видим в этом возможность продуктивного обмена инновациями в сфере образования. Поэтому целесообразно рассмотреть запуск совместных исследовательских лабораторий, инженерных академий при ведущих вузах Казахстана. Здесь ключевую роль могут сыграть университетские альянсы, совместные программы магистратуры и PhD, а также грантовая поддержка межгосударственных научных проектов, — предложил спикер.

Агросотрудничество

Третьим актуальным направлением регионального партнерства, по мнению эксперта, должны стать совместные проекты по рационализации водопользования и модернизации агропрома.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

— Важно выработать общую позицию по водопользованию в регионе и сформировать совместные подходы к климатической адаптации. Мы связаны не только границами и дорогами, но и водными экосистемами. В условиях климатической нестабильности каждый кубометр воды приобретает стратегическое значение. Поэтому рациональное и научно обоснованное использование водных ресурсов становится не просто экологическим, а геополитическим вопросом, — подчеркнул Е. Тукумов.

В этой связи создание в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана будет содействовать улучшению координации между стейкхолдерами, а также вовлечению экспертного сообщества, профильных институтов и консультантов ООН и других заинтересованных сторон.

— Проекты могут быть направлены в том числе и на создание «умных» водохозяйственных систем, инвестирование в агротех и формирование культуры рационального водопользования, — отмечает Е. Тукумов.

Работа экспертного сообщества в этой сфере имеет определяющее значение. Только опираясь на объективные показатели, прозрачные методологии и совместные научные оценки, уверен эксперт, мы сможем прийти к эффективным решениям.

Саммит — это возможности

Фото: hausa.cri.cn

— Предстоящий саммит «Центральная Азия — Китай» будет способствовать углублению нашего стратегического партнерства. С работой Секретариата наше экспертное взаимодействие выходит на качественно новый уровень. Мы видим в этом хорошие возможности для предложения конкретных проектов и инициатив, затрагивающих наши общие интересы, — подчеркнул Е. Тукумов.

По его словам, именно от представителей интеллектуальной элиты наших государств — тех, кто формирует смыслы, стратегии и долгосрочные подходы, во многом зависит, как будут восприниматься и развиваться идеи регионального сотрудничества в экспертной и политической повестке наших стран.