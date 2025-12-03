Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала от производителя масла 10% вознаграждения

Однако предметом договора являлось сливочное масло — продукт, входящий в перечень социально значимых продовольственных товаров, что делает подобные требования незаконными.

После поступившей информации департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО провел проверку и подтвердил факт нарушения. Специалисты установили, что торговая сеть сознательно включила в договор обязательство по выплате вознаграждения, несмотря на прямой запрет законодательства в отношении социально значимых товаров.

Закон Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» действительно допускает возможность включения вознаграждения в цену продовольственных товаров. Однако такое вознаграждение не может превышать 5% от стоимости продукции и может применяться только к товарам, не входящим в перечень социально значимых. В отношении же социально значимых продовольственных товаров выплата вознаграждения запрещена полностью.

В целом за прошедший период 2025 года департамент возбудил административные дела в отношении 192 субъектов предпринимательства.