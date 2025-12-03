Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала от производителя масла 10% вознаграждения
В Западно-Казахстанской области предприниматели включили в договор поставки пункт, по которому местный товаропроизводитель обязан был выплачивать торговой сети вознаграждение в размере 10% от стоимости поставленного товара, передает агентство Кazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
Однако предметом договора являлось сливочное масло — продукт, входящий в перечень социально значимых продовольственных товаров, что делает подобные требования незаконными.
После поступившей информации департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО провел проверку и подтвердил факт нарушения. Специалисты установили, что торговая сеть сознательно включила в договор обязательство по выплате вознаграждения, несмотря на прямой запрет законодательства в отношении социально значимых товаров.
Закон Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» действительно допускает возможность включения вознаграждения в цену продовольственных товаров. Однако такое вознаграждение не может превышать 5% от стоимости продукции и может применяться только к товарам, не входящим в перечень социально значимых. В отношении же социально значимых продовольственных товаров выплата вознаграждения запрещена полностью.
В целом за прошедший период 2025 года департамент возбудил административные дела в отношении 192 субъектов предпринимательства.