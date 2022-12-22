Торгайские геоглифы вошли в топ-5 открытий, сделанных со спутников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По версии журнала Русского географического общества «Вокруг света», геоглифы Тургайского прогиба в Казахстане входят в топ-5 открытий, сделанных на Земле при помощи спутников, передает МИА «Казинформ».

С помощью анализа спутниковых изображений сделано немало открытий, ставших достоянием человечества. В частности, удалось найти древнеегипетские сооружения и целые города, древнеримские виллы, а также сделать научно обоснованные предположения о том, почему пришла в упадок цивилизация майя и как изготавливали гигантских каменных истуканов острова Пасхи.

Как отмечает издание, отдельного внимания заслуживают археологические объекты особого рода — геоглифы, гигантские рисунки на поверхности земли. Все знают геоглифы пустыни Наска, что в Перу, и ряд других, менее известных и открытых много десятилетий назад, но использование изображений со спутников позволяет делать удивительные открытия такого рода и сегодня. Уже в XXI веке громкое открытие было сделано археологом-любителем во время внимательного изучения снимков родной страны в приложении «Google Планета Земля»: в 2007 году казахстанец Дмитрий Дей, посмотрев передачу канала Discovery, в которой рассказывалось, помимо прочего, что пирамиды обнаруживаются в большом числе регионов мира, решил поискать такие и в Казахстане. Пирамид он не обнаружил, зато нашел странные изображения на грунте — квадраты, кресты и прочие геометрические фигуры.

В числе других важных открытий, сделанных при помощи спутниковых снимков, по версии журнала «Вокруг света» - необитаемый островок размером 25 × 45 метров в территориальных водах Канады, находится в 20 км от северо-восточного побережья острова Лабрадор в Северной Атлантике и полностью покрыт льдом. Открыт при изучении снимков Landsat 1 в 1975 году и назван островом Лэндсата (Landsat Island).

Фото Planet Labs, Inc.

Покрытые лесами горы Мабу и Лико в Мозамбике были открыты мировой общественности в 2005 и 2012 годах британским биологом Джулианом Бейлисом, когда он внимательно изучал спутниковые снимки в поисках нетронутых уголков природы. Их он и обнаружил: на 1,7-километровой горе Мабу произрастает 7000 га леса, полного невероятно разнообразной жизни. Посетивших гору исследователей ждали сотни видов растений и животных, особенно птиц, кое-какие их которых никогда ранее ученым не встречались.

Фото Armatus1995 / Wikimedia Commons

Руины легендарного города Ирама, он же Ирам Многоколонный, он же Убар. Это был богатейший город в Аравии, упоминавшийся в источниках еще III тысячелетия до н. э., а также в Коране и Книге тысячи и одной ночи. Открыт американским исследователем Клэппом, которому первому пришло в голову воспользоваться космическими технологиями для поиска города, который называли «Атлантидой пустыни». В 1991 году экспедиция вылетела на место и вскоре отрыла остатки человеческого поселения. Был ли это и вправду Ирам, у ученых однозначного мнения нет и сегодня, однако исследователи с высокой степенью уверенности утверждают, что поселение там существовало со II тысячелетия до н. э. примерно до V в.н.э.

Фото Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio NASA; JPL / NASA

Как найти на Земле следы ударов космических объектов? Конечно, посмотреть на планету из космоса. В результате изучения снимков со спутников семейства Landsat ученые уже в 1985 году нашли в боливийских тропических лесах подозрительно аккуратный круглый объект диаметром 8 км. Он получил название кратер Итурральде (также известен как кратер Араона).

Так как он находится в труднодоступном районе Национального парка Мадиди и окружен джунглями, экспедиции добрались до него лишь в 1998 и 2002 годах и обнаружили в окрестностях многочисленные доказательства, что кратер возник в результате столкновения Земли с космическим объектом.

Главное фото: скриншот со страницы сервиса «Карты Google»