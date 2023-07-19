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    20:30, 18 Июль 2023 | GMT +6

    Торегали Тореали вышел на свободу

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    Фото: instagram.com/toregalitoreali
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закончился срок содержания под стражей певца Торегали Тореали. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском суде уточнили, что срок содержания под стражей в отношении артиста закончился 17 июля.

    18 июля адвокат артиста Эльнура Кишкенебаева на странице в TikTok написала, что Торегали Тореали выпустили на свободу. Она поблагодарила всех за поддержку и добавила, что с ним все хорошо.

    Ранее казахстанский певец постановлением суда был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. На него наложено административное взыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    Позже ему добавили еще 3 суток ареста за разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции.


    Теги:
    Суды Алматы Закон и право Правоохранительные органы
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