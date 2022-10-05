Торегали Тореали примирился с пострадавшим на Кольсае гидом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торегали Тореали примирился с гидом, с которым у него ранее произошел конфликт на Кольсае. Об этом известный казахстанский певец сообщил на своей странице в Instagram. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как человек, выросший на глазах народа, понимаю, что каждое наше действие находится под пристальным вниманием. А так какой мужчина не конфликтует? У кого не бывает много эмоциональных слов? Как говорится: «Не повздорив, молодцы не подружатся». Мы договорились с нашим братом Бекарысом и достигли официального урегулирования. Примечательно, что сегодня день рождения нашего брата Бекарыса. Пусть его жизнь будет долгой и счастливой!» - написал певец.

В департаменте полиции Алматинской области заявили, что материалы по Торегали были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

28 сентября на территории Национального парка «Кольсайские озера», расположенного в Кегенском районе Алматинской области, произошел конфликт между певцом Торегали Тореали и гидом. Видео появилось в соцсетях. Позже известного казахстанского исполнителя задержали и поместили в ИВС. Находясь в изоляторе временного содержания, Торегали Тореали поделился своей версией сложившейся ситуации на Кольсае.

Кегенский районный суд Алматинской области позже сообщил, что в отношении Торегали Тореали назначена мера пресечения в виде залога на сумму десять миллионов тенге.

Фото: instagram.com/toregalitoreali