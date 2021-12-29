Топливно-энергетическая отрасль Казахстана: итоги года и перспективы развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев подвел итоги работы топливно-энергетической отрасли за 2021 год и обозначил перспективы ее развития в рамках поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем добычи нефти по итогам 2021 года составил 85,7 млн тонн, экспорт нефти – 67,6 млн тонн, объем переработки – 17,1 млн тонн и объем производства нефтепродуктов – 13,1 млн тонн», - сообщил Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в СЦК.

Министр подробно остановился на трех крупных нефтегазовых проектах – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые остаются драйверами в нефтедобыче страны и вносят существенный вклад в экономический рост страны.

По итогам 2021 года объем добычи нефти по проектам Тенгиз составит 26,5 млн тонн, объем добычи газа – 14,5 млрд кубометров. На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего расширения стоимостью 45,2 млрд долл. США, который позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год. На сегодня общий прогресс работ по проекту составляет 87%, завершение проекта планируется в 2023 году.

Объем добычи нефти на месторождении Кашаган по итогам текущего года ожидается на уровне 15,9 млн тонн, объем добычи газа – 9,7 млрд кубометров.

По словам министра энергетики, достижение плановых показателей на месторождении будет обеспечено за счет строительства газоперерабатывающих заводов, которые позволят производить дополнительно 3 млрд кубометров товарного газа в год и увеличить добычу нефти с 16 до 20 млн тонн в год.

Объем добычи нефти на месторождении Карачаганак составляет 11,6 млн тонн, объем добычи газа 18,7 млрд кубометров. На сегодня на Карачаганаке реализуются проекты, которые в дальнейшем позволят поддержать уровень добычи жидких углеводородов в пределах 11-12 млн тонн в год.

Также главой Минэнерго были озвучены одни из перспективных проектов ближайшего 10-летия - «Каламкас-Море» и «Хазар».

«Разработка данных месторождений стоимостью 4,5 млрд долл. США позволят добывать 4 млн тонн нефти начиная с 2028 года», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что с учетом истощения «зрелых месторождений», эти проекты будут иметь значительный вклад в добыче нефти Мангистауской области.

Также были озвучены принятые меры для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом в связи с образованием на рынке горюче-смазочных материалов дефицита дизельного топлива с августа по октябрь текущего года.

По данным ведомства, для этих целей был введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом до 21 мая 2022 года; перенесен плановый ремонт на АНПЗ на 2022 год; сдвинут ремонт на ПНХЗ с сентября на ноябрь текущего года; осуществлен импорт дизельного топлива с НПЗ РФ в объеме 281 тыс. тонн.

Кроме того, Министерством энергетики в целях недопущения дефицита горюче-смазочных материалов в будущем разработаны ряд мер:

Первое. Переход на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов. Сокращение сроков ремонтов.

Второе. Создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн (на базе КМГ – 150 , КТЖ - 50 тыс. тонн).

Третье. Гармонизация сроков ремонтных работ нефтеперерабатывающих заводов и отгрузок дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, согласно которому отгрузка дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков.

Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.





Газовая отрасль

«За 2021 год объем добычи газа ожидается на уровне 54 млрд кубометров газа, производство товарного газа составит 29,4 млрд кубометров, объем экспорта газа – 7,7 млрд кубометров, а производство сжиженного газа – 3,1 млн тонн», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, в дальнейшем, реализация проектов на объектах Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, а также своевременный ввод в эксплуатацию новых перспективных месторождений позволят увеличить добычу сырого газа к 2030 году до 87,1 млрд кубометров.

Наряду с увеличением добычи сырого газа также ожидается увеличение производства товарного газа.

Этих показателей планируется достичь за счет разработки семи новых месторождений (Урихтау Центральный, Прорва Западная, Придорожное, Анабай, Рожковское, Ансаган, Токоревская группа), а также строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене, реализация которых будет обеспечена в рамках поручений Главы государства, производство товарного газа к 2030 году будет увеличено до 42,2 млрд кубометров.

«Для газификации страны в 2021 году по бюджетной программе Министерства местным исполнительным органам выделены средства из республиканского бюджета в размере 51,3 млрд тенге на реализацию 146 проектов», - сообщил Магзум Мирзагалиев.

На выделенные средства в текущем году планируется завершить 46 проектов и, соответственно, построить 1,8 тыс. км газовых сетей, что позволит достигнуть уровня газификации страны 55%. Таким образом 10 388 тыс. человек получат доступ к газу.

Ранее министр отметил, что ускоренные темпы газификации позволят к 2030 году обеспечить природным газом 13,5 млн человек, или 65% населения нашей страны.

«Основными проектами газоснабжения, реализация которых будет обеспечена в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в ходе Послания народу Казахстана от 1 сентября текущего года, являются три проекта в Мангистауской и Атырауской областях на сумму 307 млрд тенге», - уточнил Магзум Мирзагалиев.

Как сообщили в Минэнерго, это такие проекты, как строительство лупинга магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ», строительство 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» и капитальный ремонт 1-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен».





Нефтегазохимия

«В настоящее время в республике действуют производство ароматических углеводородов, завод по производству полипропилена и октаноповышающих присадок для бензина, а также заводы по выпуску смазочных масел. По планам Концепции развития топливно-энергетического комплекса производство нефтегазохимической продукции увеличится в 18 раз к 2030 году и достигнет 3,4 млн тонн», - заверил Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэнерго проинформировал и о проектах в области нефтегазохимии.

На сегодняшний день введен в эксплуатацию завод мощностью 57 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в городе Шымкенте.

В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год (ТОО «КРI», Атырауская область).

В нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных проектов, в частности, по производству полиэтилена мощностью – 1,25 млн. тонн/год и бутадиена мощностью – 189 тыс. тонн/год.

По проекту полиэтилен на сегодня подписаны соглашения по базовым условиям сотрудничества со стратегическим инвестором.

По проекту бутадиен в мае месяце текущего года подписано соглашение о совместной реализации проекта с ПАО «Татнефть» в качестве стратегического партнёра. Ведется разработка ТЭО проекта. Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около 8,6 млрд долл. США инвестиций.





Электроэнергетика

По информации главы Минэнерго, по итогам 2021 года выработка электрической энергии ожидается на уровне 113,7 млрд кВт/ч, рост потребления по сравнению с 2020 годом составит около 6%.

Но вместе с тем министром энергетики отмечается дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд кВт/ч, который покрывается за счет энергоисточников Российской Федерации.

В целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии, и к 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВт/ч.

Глава Минэнерго также назвал три ведущих проекта по развитию электроэнергетической отрасли.

Первое, строительство газотурбинной установки с электрической мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором на Актюбинской ТЭЦ, стоимостью 21,7 млрд тенге.

Второе, восстановление энергоблока №1 с электрической мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1, стоимостью 110,5 млрд тенге.

Третье, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 мощностью 636 МВт, стоимостью 450 млрд тенге.

Было отмечено, что по итогам реализации данных проектов к 2025 году будет обеспечен ввод дополнительных мощностей на суммарную установленную мощность свыше 1 100 МВт. Кроме того, рассматривается вопрос строительства 4 и 5 блоков на ГРЭС-2.

«В соответствии с поручением Главы государства в Южной зоне Единой энергосистемы до 2026 года планируется реализация семи проектов по вводу новой маневренной генерации на общую суммарную мощность 3 050 МВт. Общая стоимость данных проектов составляет 1,5 трлн тенге», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Министерством осуществляются активные меры по проработке данных проектов. На сегодня определены дополнительные площадки для строительства газовых станций, а также приглашены международные инвесторы для реализации проектов по строительству газовой генерации.





Возобновляемые источники энергии

Магзум Мирзагалиев назвал возобновляемые источники энергии одним из векторов развития энергетического комплекса Казахстана в течение последних лет.

Согласно озвученным данным, в текущем году введено 19 объектов суммарной мощностью 392 МВт, привлечено около 400 млн долл. США инвестиций.

Объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, в текущем году составит 4,2 млрд кВт/ч. Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии по республике ожидается на уровне 3,7%.

«К 2030 году ожидается увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15%», - резюмировал министр.