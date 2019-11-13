Топ-менеджер КазАгро подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении управляющего директора – члена правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАгро» МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он, являясь приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием завладел 20 млн. тенге из ранее обговоренных 200 тыс. долларов США, принадлежащих учредителю и руководителю ТОО «Интер-Агро» и ТОО «ИнтерАгроТрейд», за принятие решения, не входящего в его компетенцию, – в виде заключения договора купли-продажи залогового имущества - элеватора, расположенного в Актюбинской области. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП города Нур-Султана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в распространенном сообщении.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.