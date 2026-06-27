Топ-6 туристических локаций Жетысу для летнего сезона

В разгар летнего туристического сезона край Жетысу продолжает укреплять позиции одного из самых популярных направлений внутреннего и экологического туризма в Казахстане. Регион привлекает путешественников уникальным сочетанием пустынных ландшафтов, горных озер, каньонов, водопадов и природных памятников мирового уровня.

Корреспондент Kazinform подготовил подборку из шести локаций Жетысу, которые стоит посетить этим летом.

Водопад Бурхан-Булак

В глубине дикого ущелья Кора, окруженный вековыми тянь-шаньскими елями, грохочет Бурхан-Булак — самый высокий водопад Казахстана. Суммарная высота его каскадов достигает внушительных 168 метров. Это место, где мощь ледниковой воды ощущается физически.

Фото: Vizit Zhetysu

Локация признана эталоном первозданного экотуризма. Сюда отправляются ради сложного треккинга, джип-туров и полной ментальной перезагрузки вдали от цивилизации.

Меловые горы Актау: Палеонтологический музей под открытым небом

Горы Актау на территории национального парка «Алтын-Эмель» — это гигантские отложения времен кайнозойской эры. Миллионы лет назад здесь бушевал древний океан Тетис. Сегодня это инопланетный каньон из белых, красных и охристых пластов глины и мела.

Сюда стекаются фотографы и ученые со всего мира. На закате горы буквально «пылают» яркими красками, а в их ущельях до сих пор находят окаменелые останки доисторических крокодилов и гигантских носорогов.

Озеро Алаколь: Природный бальнеологический курорт

Алаколь — уникальное соленое озеро, известное как «пестрое» из-за способности менять цвет от нежно-бирюзового до глубокого чернильного. Главная особенность — черные галечные пляжи из вулканического шунгита и богатый минеральный состав воды, идентичный морской.

Фото: "Vizit Zhetysu

Вода Алаколя, насыщенная радоном и солями, привлекает тех, кто ищет оздоровления кожи, суставов и укрепления нервной системы. Кроме того, это охраняемый орнитологический заповедник, где гнездятся редкие виды птиц.

Озеро Балхаш: Уникальный гидрологический феномен

Балхаш занимает особое место в мировой географии. Это второе по величине непересыхающее соленое озеро в мире, разделенное узким проливом на два абсолютно разных бассейна. Западная часть озера — пресная и мутноватая, а восточная — глубокая, прозрачная и солоноватая.

Фото: Vizit Zhetysu

Балхаш привлекает любителей парусного спорта, дикого пляжного отдыха и трофейной рыбалки. Это редкая возможность увидеть, как две разные водные экосистемы сосуществуют в одном водоеме.

Озеро Жасылколь: Затерянный изумруд Семиречья

Высокогорное озеро Жасылколь скрыто от массового потока туристов в горах Джунгарского Алатау на высоте более 1600 метров. Из-за таяния ледников вода в озере имеет потрясающий, почти светящийся изумрудный оттенок.

Фото: Vizit Zhetysu

Сюда идут те, кто ценит элитарную тишину и нетронутую природу. Маршруты к Жасылколю проходят через альпийские луга, где воздух наполнен ароматами трав, а вокруг возвышаются заснеженные пики.

Поющий бархан: Акустическое чудо планеты

Огромная песчаная дюна длиной до 3 километров и высотой 150 метров — Поющий бархан — расположена посреди степного ландшафта. В сухую погоду песчинки начинают осыпаться, и бархан издает мощный, вибрирующий гул, похожий на звучание органа или двигатель самолета.

Фото: Vizit Zhetysu

Подобных поющих песков, которые не кочуют от ветра, а остаются на месте тысячи лет, в мире единицы. Подъем на вершину бархана дарит туристам панорамный вид на долину реки Или и фиолетовые горы Катутау.

Край Жетысу сегодня — это не просто точка на карте, а готовый международный бренд для осознанных путешественников. Активное развитие транспортной инфраструктуры, появление современных глэмпингов и сохранение экосистем делают этот регион одним из самых перспективных направлений в Центральной Азии на ближайшие годы.

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