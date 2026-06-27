Топ-6 туристических локаций Жетысу для летнего сезона
В разгар летнего туристического сезона край Жетысу продолжает укреплять позиции одного из самых популярных направлений внутреннего и экологического туризма в Казахстане. Регион привлекает путешественников уникальным сочетанием пустынных ландшафтов, горных озер, каньонов, водопадов и природных памятников мирового уровня.
Корреспондент Kazinform подготовил подборку из шести локаций Жетысу, которые стоит посетить этим летом.
Водопад Бурхан-Булак
В глубине дикого ущелья Кора, окруженный вековыми тянь-шаньскими елями, грохочет Бурхан-Булак — самый высокий водопад Казахстана. Суммарная высота его каскадов достигает внушительных 168 метров. Это место, где мощь ледниковой воды ощущается физически.
Локация признана эталоном первозданного экотуризма. Сюда отправляются ради сложного треккинга, джип-туров и полной ментальной перезагрузки вдали от цивилизации.
Меловые горы Актау: Палеонтологический музей под открытым небом
Горы Актау на территории национального парка «Алтын-Эмель» — это гигантские отложения времен кайнозойской эры. Миллионы лет назад здесь бушевал древний океан Тетис. Сегодня это инопланетный каньон из белых, красных и охристых пластов глины и мела.
Сюда стекаются фотографы и ученые со всего мира. На закате горы буквально «пылают» яркими красками, а в их ущельях до сих пор находят окаменелые останки доисторических крокодилов и гигантских носорогов.
Озеро Алаколь: Природный бальнеологический курорт
Алаколь — уникальное соленое озеро, известное как «пестрое» из-за способности менять цвет от нежно-бирюзового до глубокого чернильного. Главная особенность — черные галечные пляжи из вулканического шунгита и богатый минеральный состав воды, идентичный морской.
Вода Алаколя, насыщенная радоном и солями, привлекает тех, кто ищет оздоровления кожи, суставов и укрепления нервной системы. Кроме того, это охраняемый орнитологический заповедник, где гнездятся редкие виды птиц.
Озеро Балхаш: Уникальный гидрологический феномен
Балхаш занимает особое место в мировой географии. Это второе по величине непересыхающее соленое озеро в мире, разделенное узким проливом на два абсолютно разных бассейна. Западная часть озера — пресная и мутноватая, а восточная — глубокая, прозрачная и солоноватая.
Балхаш привлекает любителей парусного спорта, дикого пляжного отдыха и трофейной рыбалки. Это редкая возможность увидеть, как две разные водные экосистемы сосуществуют в одном водоеме.
Озеро Жасылколь: Затерянный изумруд Семиречья
Высокогорное озеро Жасылколь скрыто от массового потока туристов в горах Джунгарского Алатау на высоте более 1600 метров. Из-за таяния ледников вода в озере имеет потрясающий, почти светящийся изумрудный оттенок.
Сюда идут те, кто ценит элитарную тишину и нетронутую природу. Маршруты к Жасылколю проходят через альпийские луга, где воздух наполнен ароматами трав, а вокруг возвышаются заснеженные пики.
Поющий бархан: Акустическое чудо планеты
Огромная песчаная дюна длиной до 3 километров и высотой 150 метров — Поющий бархан — расположена посреди степного ландшафта. В сухую погоду песчинки начинают осыпаться, и бархан издает мощный, вибрирующий гул, похожий на звучание органа или двигатель самолета.
Подобных поющих песков, которые не кочуют от ветра, а остаются на месте тысячи лет, в мире единицы. Подъем на вершину бархана дарит туристам панорамный вид на долину реки Или и фиолетовые горы Катутау.
Край Жетысу сегодня — это не просто точка на карте, а готовый международный бренд для осознанных путешественников. Активное развитие транспортной инфраструктуры, появление современных глэмпингов и сохранение экосистем делают этот регион одним из самых перспективных направлений в Центральной Азии на ближайшие годы.
Ранее мы писали о Топ-5 локаций Бурабая, которые стоит посетить этим летом