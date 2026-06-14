Топ-5 локаций Бурабая, которые стоит посетить этим летом

Бурабай давно стал одним из самых популярных туристических направлений Казахстана. Помимо известных природных достопримечательностей, на курорте появляются новые интересные места для отдыха всей семьей. Агентство Kazinform представляет пять локаций, которые обязательно стоит включить в свой маршрут этим летом.

Первая точка — смотровая площадка «Кебістас жартасы», более известная как «Туфелька» — одна из самых живописных точек курортной зоны Бурабая. Она расположена прямо на скале, гармонично вписанной в природный ландшафт, и открывает перед посетителями по-настоящему захватывающую панораму.

Отсюда, словно с высоты птичьего полета, можно увидеть главные природные символы края: величественную скалу Окжетпес, загадочный Жумбактас, гладь озера Бурабай и бескрайние сосновые леса. В ясную погоду вся эта картина складывается в единый, почти сказочный пейзаж.

Фото: — Адиль Саптаев/Kazinform

Площадка обустроена для комфортного отдыха: здесь есть уютные беседки, очаг и фотозоны, среди которых выделяется скульптура женщины, придающая месту особую атмосферу романтики и уюта. Это идеальное пространство как для неспешных прогулок, так и для эффектных фотографий.

Подъем к «Туфельке» легкий и доступный, поэтому локация подойдет для туристов любого возраста. Добраться сюда можно во время прогулки по экотропам Бурабая, наслаждаясь свежим воздухом, ароматом хвои и тишиной природы.

«Кебістас жартасы» по праву называют одной из самых красивых смотровых площадок Борового. Это место, где природа раскрывается во всей своей силе и гармонии.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

Вторая локация — зоосад Бурабая.

Зоосад Бурабая — локация не новая, но одна из тех, которые обязательно стоит посетить каждому туристу. Здесь за почти полвека сложилась особая атмосфера заботы и бережного отношения к природе.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Зоосад выполняет важную миссию — спасает и восстанавливает пострадавших животных и птиц. Осенью и зимой сюда нередко поступают ослабленные или раненые пернатые, не успевшие улететь в теплые края. Под вниманием ветеринаров и сотрудников ТОО «Бурабай Даму» они проходят лечение и реабилитацию, а затем возвращаются в дикую природу. Именно моменты, когда птиц выпускают на волю, сотрудники называют самыми ценными в своей работе.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Сегодня в зоосаде можно увидеть около 30 видов животных и птиц. Среди них и величественные хищники, такие как беркут и орел-могильник, и более спокойные и декоративные обитатели: павлины, мускусные утки и лебеди. Это отличная возможность познакомиться с богатством местной фауны вблизи.

Посещение зоосада особенно ценно еще и потому, что он является частью экосистемы государственного национального парка «Бурабай», где обитает почти 200 видов птиц, включая редкие и занесенные в Красную книгу Казахстана.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Кстати, любители природы могут также посетить новый реконструированный дендропарк в городе Щучинске. Это современное пространство для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Здесь представлены различные виды деревьев и растений, уютные аллеи и зеленые зоны, где можно провести время в спокойной атмосфере.

Третья точка посещения — парк динозавров Dinoworld Burabay.

Парк динозавров Dinoworld Burabay — совершенно новая точка притяжения, которую точно нельзя пропустить, если вы путешествуете с детьми. Тематический парк, открывшийся 1 июня этого года, расположен на берегу озера, рядом с колесом обозрения, и уже успел стать одной из самых популярных семейных локаций курорта.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Здесь маленькие гости отправляются в настоящее путешествие в мир доисторических гигантов. Дети могут не только увидеть динозавров вблизи, но и буквально «оживить» свои фантазии — оседлать динозавра, погладить его и сделать яркие, запоминающиеся фотографии.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Прогулка по парку превращается в увлекательное приключение, где знакомство с древними обитателями планеты сочетается с развлечением и игрой. Атмосфера полностью погружает в доисторический мир, делая отдых не только веселым, но и познавательным.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

Четвертая локация — модернизированный мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылай хана.

Это место обязательно стоит включить в маршрут по Бурабаю. Здесь отдых органично сочетается с познанием, а история оживает благодаря современным технологиям.

Расположенный в одном из самых живописных и сакральных мест национального парка и не имеющий аналогов в стране, комплекс после обновления стал одним из самых высокотехнологичных интерактивных музеев Казахстана. Это не просто экспозиция, это пространство, где инновации и традиции переплетаются, создавая эффект полного погружения в культуру и историю страны.

Фото: Агыбай Аяпберген/Kazinform

Посетителей ждут девять тематических залов, каждый из которых раскрывает разные грани наследия Великой степи. В зале «Куб 360» панорамное изображение на 270 градусов буквально окружает зрителя, позволяя почувствовать себя частью происходящего. В других залах можно увидеть голографические постановки, услышать благословение Абылай хана, попробовать себя в роли батыра, постреляв из лука, или отправиться в виртуальное путешествие по самым красивым уголкам Казахстана — от Бурабая до Каспийского моря и каньона Шарын.

Особый интерес вызывает интерактивный зал «Шежире», где символическое дерево объединяет казахские роды и помогает прикоснуться к истории своего происхождения. Для детей и гостей из-за рубежа предусмотрены игровые экспозиции, через которые легко и увлекательно знакомиться с национальной культурой, музыкой и природой степи.

Пятая локация — Иманай бұлағы или Иманаевский ручей.

Это одно из самых атмосферных и живописных мест Бурабая, которое обязательно стоит посетить тем, кто ищет тишину, природную гармонию и особую энергетику.

Этот уютный уголок, расположенный недалеко от поляны Абылай хана, давно стал излюбленным местом для неспешных прогулок. Для удобства туристов здесь обустроены пешеходные настилы, лестницы, скамейки и даже установлен телескоп, позволяющий рассматривать окружающую природу в деталях.

Как отмечают в ТОО «Бурабай Даму», Иманаевский ручей берет начало в горах и, протекая около восьми километров через живописную рощу «танцующих берез», впадает в озеро Боровое. На одном из участков вода каскадом спускается вниз, образуя небольшой водопад из трех перепадов общей высотой около двух метров. Весной он особенно полноводен, а летом и осенью превращается в идеальное место для фотосессий и отдыха на природе.

Фото: ТОО «Бурабай Даму»

С этим местом связана и красивая легенда. По преданию, здесь жил целитель Иманай, помогавший путникам и исцелявший страждущих. Считалось, что вода ручья обладает особой силой и могла помогать даже раненым животным. В благодарность люди назвали источник его именем. С тех пор он стал символом чистоты, здоровья и душевной щедрости.

Сегодня Иманаевский ручей не просто природная достопримечательность, а место с историей и характером. Добраться сюда легко: от поляны Абылай хана ведет экотропа протяженностью около полутора километров, которую можно пройти пешком или проехать на велосипеде.

Это идеальная локация, чтобы на время замедлиться, услышать шум воды, вдохнуть аромат леса и почувствовать настоящий Бурабай.