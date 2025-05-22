Топ-10 стран-инвесторов Казахстана за 10 лет назвали в МИД РК

По данным Национального Банка РК, за последние 5 лет в структуре валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) отмечается ежегодный прирост в отраслях оптовой, розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов: с 2,6 млрд долларов в 2020 году до 5,3 млрд долларов в 2024-м.

Хорошая динамика прироста ПИИ сохраняется в отрасли информации и связи — увеличены объёмы с 211,3 млн долларов в 2020 году до 571,9 млн долларов в 2024 году. В обрабатывающей промышленности стабильный прирост наблюдался в период с 2015 года по 2023 год. Средний рост за 9 лет составил 9,4%.

— В разрезе отраслей наибольший и стабильный прирост ПИИ в течение 10 лет (2015–2024 гг.) был обеспечен в горнодобывающей промышленности — привлечено 93,3 млрд долларов. За аналогичный период в обрабатывающую промышленность поступил 41,1 млрд долларов; в профессиональную, научную и техническую деятельность — 15,3 млрд долларов; в страховую — 8,3 млрд долларов, — сообщили в МИД РК.

В топ-10 стран — основных инвесторов Казахстана за последние 10 лет (2015-2024), по данным МИД РК, входят Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Китай, Бельгия, Франция, Южная Корея, Великобритания и Турция.

Инфографика: Kazinform

— За 2020–2024 гг. большинство перечисленных стран сохранили лидерские позиции. Лишь Турция уступила 10 место Кипру. По итогам 2024 года наблюдается резкий рост валового притока ПИИ из Сингапура — на 55% по сравнению с 2023 годом. Также впервые лидирующую позицию заняла Россия: по итогам 2024 года привлечено 4,1 млрд долларов, что на 234,1 млн долларов больше, чем объём ПИИ из Нидерландов, которые на протяжении всего времени возглавляли список иностранных инвесторов в Казахстане, — отметили в МИД РК.

Эти изменения, подчеркнули в ведомстве, связаны с тенденциями глобального экономического спада и геополитическими событиями. Так, по данным ЮНКТАД, глобальный приток прямых иностранных инвестиций в 2024 году сократился на 8% — до 1,4 трлн долларов, а в развивающихся странах Азии отмечен спад на 7%.

Ранее мы писали о том, что в геологическую отрасль Казахстана привлекли инвестиции на 1 млрд долларов.



