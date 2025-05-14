Инвестиции на $1 млрд привлекли в геологическую отрасль Казахстана

По словам заместителя председателя комитета геологии Маргулана Байбатырова, за последние пять лет в отрасль привлечено около 1 млрд долларов частных инвестиций. При этом крупные международные компании вложили около 41 млрд тенге.

— В рамках государственного геологического изучения продолжается поисковая работа на 12 участках. На сегодня, по итогам 2024 года, у нас есть результаты. Мы обнаружили месторождение, запасы которого оцениваются около 800 тысяч тонн редкоземельных металлов, — отметил Байбатыров.

Вместе с тем, он отметил, что в отрасли есть определенные проблемы.

— Отрасль сталкивается с такими трудностями, как дефицит научных сотрудников, низкий уровень восполняемости запасов и недостаточное финансирование геологоразведочных работ, — объяснил он.

Ранее представитель Минпромышленности сообщил, что Казахстан может войти в топ-10 стран по запасам редкоземельных элементов.

Каков редкоземельный потенциал Казахстана — читайте в нашем отдельном материале.