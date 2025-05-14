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    14:17, 14 Май 2025 | GMT +5

    Инвестиции на $1 млрд привлекли в геологическую отрасль Казахстана

    О вложениях в геологоразведку рассказал представитель Минпромышленности на 3-ем международном конгрессе в Астане, передает агентство Kazinform.

    Инвестиции на $1 млрд привлекли в геологическую отрасль Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам заместителя председателя комитета геологии Маргулана Байбатырова, за последние пять лет в отрасль привлечено около 1 млрд долларов частных инвестиций. При этом крупные международные компании вложили около 41 млрд тенге.

    — В рамках государственного геологического изучения продолжается поисковая работа на 12 участках. На сегодня, по итогам 2024 года, у нас есть результаты. Мы обнаружили месторождение, запасы которого оцениваются около 800 тысяч тонн редкоземельных металлов, — отметил Байбатыров.

    Вместе с тем, он отметил, что в отрасли есть определенные проблемы.

    — Отрасль сталкивается с такими трудностями, как дефицит научных сотрудников, низкий уровень восполняемости запасов и недостаточное финансирование геологоразведочных работ, — объяснил он.

    Ранее представитель Минпромышленности сообщил, что Казахстан может войти в топ-10 стран по запасам редкоземельных элементов.

    Каков редкоземельный потенциал Казахстана — читайте в нашем отдельном материале. 

    Теги:
    Геология Инвестиции Министерство промышленности и строительства
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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