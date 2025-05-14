Инвестиции на $1 млрд привлекли в геологическую отрасль Казахстана
О вложениях в геологоразведку рассказал представитель Минпромышленности на 3-ем международном конгрессе в Астане, передает агентство Kazinform.
По словам заместителя председателя комитета геологии Маргулана Байбатырова, за последние пять лет в отрасль привлечено около 1 млрд долларов частных инвестиций. При этом крупные международные компании вложили около 41 млрд тенге.
— В рамках государственного геологического изучения продолжается поисковая работа на 12 участках. На сегодня, по итогам 2024 года, у нас есть результаты. Мы обнаружили месторождение, запасы которого оцениваются около 800 тысяч тонн редкоземельных металлов, — отметил Байбатыров.
Вместе с тем, он отметил, что в отрасли есть определенные проблемы.
— Отрасль сталкивается с такими трудностями, как дефицит научных сотрудников, низкий уровень восполняемости запасов и недостаточное финансирование геологоразведочных работ, — объяснил он.
Ранее представитель Минпромышленности сообщил, что Казахстан может войти в топ-10 стран по запасам редкоземельных элементов.
Каков редкоземельный потенциал Казахстана — читайте в нашем отдельном материале.