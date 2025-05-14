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    13:00, 14 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан может войти в топ-10 стран по запасам редкоземельных элементов

    Казахстан располагает перспективными запасами редкоземельных металлов и при подтверждении прогнозов может войти в десятку мировых лидеров по их объемам, сообщил зампредседателя комитета геологии Минпромышленности Маргулан Байбатыров на 3-ем международном конгрессе в Астане, передает агентство Kazinform.

    Казахстан может войти в топ-10 стран по запасам редкоземельных элементов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — В 2022 году мы начали работу по опоискованию 11 участков на редкоземельные металлы. В 2024 году работы завершены. И на сегодняшний день у нас уже есть хорошие результаты по опоискованию. И мы обнаружили очень крупное месторождение. Это редкоземельное месторождение, там около 17 компонентов содержится: лантаноиды, теллуриды и другие компоненты. То есть, это очень перспективный участок. Если даже часть запасов прогнозных у нас подтвердится, мы войдем в десятку мира с крупными запасами редкоземельных элементов, — заявил он.

    По словам Байбатырова, редкоземельные компоненты востребованы в электронике и применяются, в том числе, в производстве электромобилей.

    14 и 15 мая в Астане проходит 3-ий международный конгресс и выставка «Горнорудный Конгресс Казахстана». Это профессиональная международная площадка, которая объединила руководителей ведущих предприятий горнорудной отрасли Казахстана и стран Центральной Азии. Участники делятся опытом, обсуждают инвестиционные проекты, развитие инфраструктуры, освоение новых месторождений, а также пути повышения эффективности действующих производств.

    Отметим, что в 2024 году в Казахстане выявили 38 перспективных площадей твердых полезных ископаемых. 

    Теги:
    Геология Руда Казахстан Редкие металлы Редкоземельные материалы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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