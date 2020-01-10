Топ-10 городов по размещению вакансий возглавляют Алматы, Нур-Султан, Караганда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обзор тенденций спроса и предложения на казахстанском рынке труда за 2019 год опубликовала компания HeadHunter Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Информация подготовлена на основе анализа размещенных на сайте hh.kz вакансий компаний-работодателей

Прирост количества вакансий в 2019 году составил 1,68% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что говорит о стабильности в размещении вакансий со стороны работодателей. В июне-августе 2019 года наблюдался спад количества опубликованных вакансий, что было связано с наступлением сезона отпусков. Заметен рост публикации вакансий в сентябре-октябре после возвращения сотрудников из отпуска. К концу года количество вакансий значительно снизилось. Причиной этому послужило то, что конец года традиционно считается временем, когда все сконцентрированы на закрытии документации, выполнении KPI, незавершенных дел и подготовке к празднованию нового года.

Традиционно, самыми востребованными на рынке труда Казахстана стали представители профессиональных областей: продажи – 18,2%; бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия – 8,3%; административный персонал – 7,2; информационные технологии, интернет, телеком – 6,5%; банки, инвестиции, лизинг – 6,5%.

Топ-10 городов по размещению вакансий возглавляют Алматы, Нур-Султан, Караганда. Немногим уступают Атырау и Шымкент. Усть-Каменогорск, Павлодар, Костанай, Актобе и Уральск замыкают список городов-лидеров по размещению вакансий.

В январе 2019 года количество соискателей на портале hh.kz достигло отметки в 2 000 000, а к концу года превысило отметки в 2 300 000 соискателей.

Стоит отметить, что летние месяцы являются традиционно богатыми по количеству резюме, размещенными вчерашними выпускниками вузов и средних профессиональных учебных заведений. А увеличение количества резюме к последнему кварталу 2019 года можно объяснить желанием соискателей к новому году подыскать более интересную работу.

Самыми востребованными профессиональными областями среди соискателей являются: начало карьеры, студенты – 19,1%; продажи – 12,9%; административный персонал – 8,4%; бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия – 8,3%; производство – 5,9%.

Список городов-лидеров по размещению резюме практически совпадает со списком городов по размещению вакансий, но с одним небольшим исключением - появлением в этом списке города Костанай.

Соотношение мужчин и женщин среди общего количества соискателей 2019 года примерно одинаковое: 52% мужчин и 48% женщин.

Что касается возрастных характеристик, по данным портала hh.kz, наиболее активная возрастная группа соискателей - 26-35 лет (36%), затем 22-25 лет (21%) и до 22 лет – 20%. Соискатели 36 -45 лет составляют 15%, 46-55 лет – 6%, старше 55 лет – 2%.

Наиболее востребованный размер заработных плат в 2019 году, как и в 2018 году, составляет диапазон от 120 000 – 180 000 тенге.

Индекс HeadHunter - показатель дефицита специалистов на рынке труда. Рассчитывается как соотношение числа кандидатов к числу открытых позиций за определенный период времени. Значения от 1 до 4 - нормальные для рынка; значения от 4 до 6 - это тревожный показатель, когда на 1 вакансию приходится по 4 - 6 резюме; значения более 6 - тяжелое состояние сферы с очень высокой конкуренцией за рабочие места, когда на 1 вакансию приходится более 6 резюме.

Сравнивая динамику индекса HeadHunter 2018 и 2019 годов, исследователи отмечают рост количества размещаемых резюме от соискателей к концу 2019 года, что повлияло на уровень конкуренции за рабочие места.

Согласно показателям индекса HeadHunter за 2019 год, в профессиональных областях «Начало карьеры, студенты», а также «Государственная служба, некоммерческие организации» количество соискателей на одно вакантное место значительно превышает допустимые нормы, что говорит об очень высоком уровне конкуренции среди соискателей.

В профессиональных областях «Высший менеджмент» и «Добыча сырья» значение индекса HeadHunter превышает 4, что говорит о тревожном показателе состояния рынка труда.

В остальных профессиональных областях показатели соотношения числа кандидатов к числу открытых позиций остаются в пределах нормы.

Одной из высокооплачиваемых профессиональных областей текущего года является «Высший менеджмент». Должности из этой профессиональной области предполагают большой круг обязанностей, высокий уровень ответственности и ненормированный график работ. Неудивительно, что размер заработной платы для таких вакансий оценивается высоко. Максимальная заработная плата в данной области составила 1 300 000 тенге.

На втором месте расположилась профобласть «Добыча сырья» с максимальным размером заработной платы 969 990 тенге.

Замыкают тройку лидеров профессиональные области «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Медицина, фармацевтика» с заработной платой 727 494 тенге.

Минимальная заработная плата составляет 46 074 тенге и относится к профессиональной области «Государственная служба, некоммерческие организации».