Тонущего рыбака спасли в Акмолинской области

Сотрудники негосударственной противопожарной службы спасли рыбака, который начал тонуть на реке Аксу города Степногорска, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 54-летний мужчина, занимавшийся рыбной ловлей, перевернулся на лодке и начал тонуть. К счастью, рыбак сумел зацепиться за камыши. Очевидец происходящего позвонил в этот момент на экстренный номер «101».

— На место вызова прибыли сотрудники негосударственной противопожарной службы «Степногорский подшипниковый завод». Надев спасательные жилеты, они вытащили мужчину на берег, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Напомним, в среднем за год на водоемах региона погибает около 30 человек.

С начала купального сезона в области уже утонули два человека.