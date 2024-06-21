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    04:35, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Тонущего рыбака спасли в Акмолинской области

    рыбак
    Фото: pixabay.com

    Сотрудники негосударственной противопожарной службы спасли рыбака, который начал тонуть на реке Аксу города Степногорска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 54-летний мужчина, занимавшийся рыбной ловлей, перевернулся на лодке и начал тонуть. К счастью, рыбак сумел зацепиться за камыши. Очевидец происходящего позвонил в этот момент на экстренный номер «101».

    — На место вызова прибыли сотрудники негосударственной противопожарной службы «Степногорский подшипниковый завод». Надев спасательные жилеты, они вытащили мужчину на берег, — поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Напомним, в среднем за год на водоемах региона погибает около 30 человек.

    С начала купального сезона в области уже утонули два человека.

    Теги:
    ДЧС Спасение Рыбоводство Реки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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