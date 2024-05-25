Нерадостная статистика: до 30 человек погибают ежегодно на водоёмах Акмолинской области

Ежегодно на водоёмах Акмолинской области погибают до 30 человек. При этом наибольшее количество погибших приходится на купальный сезон летнего периода. Об основных причинах гибели на воде рассказал начальник УГО ДЧС Акмолинской области Жанат Асылбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

С первого июня купальный сезон считается официально открытым. Всего в Акмолинской области 561 водоём, используемый для отдыха и рыбной ловли.

- Ежегодно на водоёмах Акмолинской области погибают до 30 человек, наибольшее количество погибших приходится на купальный сезон летнего периода. За последние три года в купальный период на водоёмах области при несчастных случаях погиб 51 человек, 19 из которых – дети, - отметил спикер.

Так, только за минувший год на воде погибли 14 человек, среди которых и пятеро детей. Основными причинами гибели людей на водоёмах являются, по словам спасателя, недооценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения, падение в водоём, неумение плавать и несчастные случаи при спасении утопающего.

- Хотелось бы напомнить трагический случай в купальный период прошлого года, который произошел 7 июня в Целиноградском районе. Группа лиц в составе пяти человек приехала из города Астаны отдохнуть на реку Есиль. Четыре девочки решили искупаться, взявшись за руки, начали кружиться в воде. Отойдя от берега на пару метров, начали тонуть. К счастью, на берегу водоема находились три очевидца, которые кинулись спасать девочек. Троих удалось спасти, но, к большому сожалению, одна погибла, так как она находилась дальше всех от берега и не умела плавать, - напомнил Жанат Асылбеков.

Этот участок реки запрещен для купания. Водоем имеет сильное подводное течение, а также обрывистый рельеф дна.

Как добавил выступающий, с начала купального сезона в области планируется открытие 15 коммунальных и 67 частных пляжей. Для организации безопасности граждан летом спасатели будут обеспечивать охрану на акваториях озёр Копа, Зерендинское, Щучинское и Бурабай.