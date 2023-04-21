Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Тонущего рыбака спас полицейский в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
21 Апреля 2023, 20:52
Тонущего рыбака спас полицейский в Костанайской области Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Участковый инспектор полиции города Лисаковска Данабек Игымбердиев во время патрулирования спас тонущего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает департамент полиции, Василий Буковский в этот день решил порыбачить на реке, вот только лед был уже тонкий. Мужчина провалился и начал тонуть. В этот момент страж порядка увидел тонущего человека на реке Тобыл и, не задумываясь, бросился к нему на помощь, вытащив на берег.

«Вода была ледяная, рыбак находился примерно в четырех метрах от берега. Я начал плыть к нему, вытащил на берег. Медицинская помощь ни мне, ни рыбаку не понадобилась, все произошло в считанные минуты», - рассказал Данабек Игымбердиев.

photo

Василий Буковский выразил благодарность сотруднику полиции. Позже он рассказал, что, когда упал в воду, не смог крикнуть, так как произошел спазм голосовых связок из-за резкого перепада температуры.

«Хорошо, что полицейский увидел меня сам и спас, иначе я мог утонуть»,- рассказал Василий Буковский.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Данабек Игымбердиев в органах внутренних дел служит более 15 лет. На этом участке он работает с 2010 года.

За это время он неоднократно приходил на помощь гражданам, в его адрес неоднократно поступали благодарственные письма от граждан, за добросовестное исполнение служебного долга.


Костанайская область   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие