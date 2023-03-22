Тонны баурсаков, тысячи литров наурыз-коже и конные скачки - как отметили Наурыз в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Празднование Наурыза в Алматинской области проводится в новом формате. Он охватывает все слои населения региона. Как отметили в акимате области, Наурыз начали отмечать с 14 марта - со Дня Амал, в течение десяти дней проводятся тематические мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром жители 17 дома 1-микрорайона Конаева начали день с главной традиции праздника - посадки деревьев. Запоминающимся моментом стало то, что к ним в гости приехал аким Алматинской области Марат Султангазиев, который не только принял участие в высадке саженцев, но и разделил праздничную атмосферу с дружными соседями за богатым дастарханом, состоящим из национальных блюд, приготовленными местными жителями. Глава региона поздравил всех с праздником и пожелал достатка в каждый дом, здоровья и благополучия.

Главные народные гуляния Карасайского района были организованы на площадке Дома культуры, где дружно выстроились юрты и шатры с угощениями для местного населения и гостей района. Для них был организован и праздничный концерт. Особенностью нынешнего праздника стало участие в нем акима Алматинской области Марата Султангазиева. Тепло поздравив карасайцев с этим великим для казахского народа днем, аким отметил большой вклад района в экономическое развитие области. Он сделал акцент, что ценность мира и согласия между этносами - являются основой успеха и процветания Казахстана.

Для гостей мероприятия были установлены тематические юрты. Была представлена и галерея музея «Анаға құрмет». Вместе с тем, под каждой установленной на площади палаткой трудовыми коллективами города был накрыт праздничный дастархан.

«Традиционно у нас Наурыз проводили на площадке возле районного акимата. Для этого перекрывали улицу, в свою очередь это создавало определенное неудобства для автолюбителей. Сегодня же выбрана правильная территория. Теперь мы имеем возможность отметить День весеннего равноденствия, не создавая помех. Мы привыкли, что мероприятие проходит в районном уровне силами артистов дома культуры. Сегодня же были приятно удивлены присутствием акима области и выступлением областных творческих коллективов», - отметил житель Каскелена Бакдаулет Талипов.

Главной площадкой народных гуляний Жамбылского района стал ипподром «Кокбастау». На огромной площадке были установлены более 40 юрт и сотни палаток, аллея ремесленников с торговыми прилавками. По словам организаторов мероприятия, специально для бесплатного угощения гостей приготовили более 3 тонн бауырсаков и 2000 литров Наурыз коже. На празднование собрались свыше 12 тысяч зрителей, именно в этот день были запланированы всеми любимая байга, кокпар и забег гончих Тазы.

Обращаясь к собравшимся, Марат Султангазиев особо подчеркнул роль Жамбылского района в социально-экономической и культурной жизни региона. Также он рассказал о планах дальнейшего развития региона и его административного центра – города Конаева.

Спортивные состязания начались со скачек в дисциплине Кунан байге, где заявились 24 скаковые лошади. На скачках в 9 километров первое место заняла кобыла из Карасайского района по кличке Умит (Надежда), второе место пьедестала завоевал жеребец по кличке Шегиркара Жамбылского района, кобыла по кличке Зухра замкнула тройку победителей.

В дистанции Аламан байге на 21 километров тройка лидеров сложилась в следующем порядке: первое место – Таскара, второе место – Ботагоз и третье место – Козмоншак. Стоит отметить, что за первое место в дисциплине Кунан байге был присужден мотоцикл, а в Аламан байге победитель получил ключи от новой «Lada Granta».

Заключительным мероприятием в графике акима области стало посещение поселка Бесагаш Талгарского района, где после капитального ремонта в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» открылся сельский Дом культуры. Значимое событие украсил концерт оркестра «Акжауын» известного композитора, заслуженного артиста Республики Казахстан Секена Турысбекова. В подарок сельчанам маэстро сыграл свои известные произведения «Конил толкыны», «Ак жауын» и другие композиции, вошедшие в золотой фонд ценителей фольклорной музыки. В зале, рассчитанном на 260 мест, был полный аншлаг.

В свою очередь аким области Марат Султангазиев отметил, что именитый композитор был специально приглашен на открытие объекта культуры, чтобы его произведения вдохновили молодежь пойти по стопам Секена Турысбекова.







