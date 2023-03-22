Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Тонны баурсаков, тысячи литров наурыз-коже и конные скачки - как отметили Наурыз в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Марта 2023, 20:59
Тонны баурсаков, тысячи литров наурыз-коже и конные скачки - как отметили Наурыз в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Празднование Наурыза в Алматинской области проводится в новом формате. Он охватывает все слои населения региона. Как отметили в акимате области, Наурыз начали отмечать с 14 марта - со Дня Амал, в течение десяти дней проводятся тематические мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром жители 17 дома 1-микрорайона Конаева начали день с главной традиции праздника - посадки деревьев. Запоминающимся моментом стало то, что к ним в гости приехал аким Алматинской области Марат Султангазиев, который не только принял участие в высадке саженцев, но и разделил праздничную атмосферу с дружными соседями за богатым дастарханом, состоящим из национальных блюд, приготовленными местными жителями. Глава региона поздравил всех с праздником и пожелал достатка в каждый дом, здоровья и благополучия.

Главные народные гуляния Карасайского района были организованы на площадке Дома культуры, где дружно выстроились юрты и шатры с угощениями для местного населения и гостей района. Для них был организован и праздничный концерт. Особенностью нынешнего праздника стало участие в нем акима Алматинской области Марата Султангазиева. Тепло поздравив карасайцев с этим великим для казахского народа днем, аким отметил большой вклад района в экономическое развитие области. Он сделал акцент, что ценность мира и согласия между этносами - являются основой успеха и процветания Казахстана.

Для гостей мероприятия были установлены тематические юрты. Была представлена и галерея музея «Анаға құрмет». Вместе с тем, под каждой установленной на площади палаткой трудовыми коллективами города был накрыт праздничный дастархан.

«Традиционно у нас Наурыз проводили на площадке возле районного акимата. Для этого перекрывали улицу, в свою очередь это создавало определенное неудобства для автолюбителей. Сегодня же выбрана правильная территория. Теперь мы имеем возможность отметить День весеннего равноденствия, не создавая помех. Мы привыкли, что мероприятие проходит в районном уровне силами артистов дома культуры. Сегодня же были приятно удивлены присутствием акима области и выступлением областных творческих коллективов», - отметил житель Каскелена Бакдаулет Талипов.

Главной площадкой народных гуляний Жамбылского района стал ипподром «Кокбастау». На огромной площадке были установлены более 40 юрт и сотни палаток, аллея ремесленников с торговыми прилавками. По словам организаторов мероприятия, специально для бесплатного угощения гостей приготовили более 3 тонн бауырсаков и 2000 литров Наурыз коже. На празднование собрались свыше 12 тысяч зрителей, именно в этот день были запланированы всеми любимая байга, кокпар и забег гончих Тазы.

Обращаясь к собравшимся, Марат Султангазиев особо подчеркнул роль Жамбылского района в социально-экономической и культурной жизни региона. Также он рассказал о планах дальнейшего развития региона и его административного центра – города Конаева.

Спортивные состязания начались со скачек в дисциплине Кунан байге, где заявились 24 скаковые лошади. На скачках в 9 километров первое место заняла кобыла из Карасайского района по кличке Умит (Надежда), второе место пьедестала завоевал жеребец по кличке Шегиркара Жамбылского района, кобыла по кличке Зухра замкнула тройку победителей.

В дистанции Аламан байге на 21 километров тройка лидеров сложилась в следующем порядке: первое место – Таскара, второе место – Ботагоз и третье место – Козмоншак. Стоит отметить, что за первое место в дисциплине Кунан байге был присужден мотоцикл, а в Аламан байге победитель получил ключи от новой «Lada Granta».

Заключительным мероприятием в графике акима области стало посещение поселка Бесагаш Талгарского района, где после капитального ремонта в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» открылся сельский Дом культуры. Значимое событие украсил концерт оркестра «Акжауын» известного композитора, заслуженного артиста Республики Казахстан Секена Турысбекова. В подарок сельчанам маэстро сыграл свои известные произведения «Конил толкыны», «Ак жауын» и другие композиции, вошедшие в золотой фонд ценителей фольклорной музыки. В зале, рассчитанном на 260 мест, был полный аншлаг.

В свою очередь аким области Марат Султангазиев отметил, что именитый композитор был специально приглашен на открытие объекта культуры, чтобы его произведения вдохновили молодежь пойти по стопам Секена Турысбекова.




Алматинская область   Наурыз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане