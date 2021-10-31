Тонну сока в день производит сельчанин в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Растениевод из Жамбылской области уже три года занимается производством собственного сока из яблок и персиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе региональной службы коммуникаций Жамбылской области, житель села Шайкорык Жамбылского района Равшан Мамедов выращивает свою продукцию на арендованных 1,5 гектара земли.

С созреванием овощей и фруктов начинается переработка, консервация и производство сока из выращенных культур и яблок и персиков из соседних городов. Собранные томаты, огурцы и другие овощи отправляются в хранилище на приусадебном участке. В собственном цеху все это перерабатывается в соки.

По словам предпринимателя, в разгар сезона в день он выпускает по 500-600 банок - это около тонны вкусного напитка.

«Покупаю один экземпляр стеклянной тары по 90 тенге, в 14 тенге 60 тиын обходится крышка, - рассказывает Равшан Мамедов. - Яблоки и персики по низким ценам закупаю в Алматы и Шымкенте. Наш товар стоит на полках магазинов района, области. Все необходимые приспособления я сконструировал сам. Купил только аппарат для укупорки банок и двигатель для мотора. Сам процесс известен. Вначале стеклянная емкость стерилизуется горячим паром, а затем нажатием одной кнопки наполняется фруктовым экстрактом. Далее сосуд доставляется к укупорочному аппарату. Заключительный этап – наклейка на стеклянную тару рекламной этикетки. Мы занимаемся этим только при поступлении заказа».

Чтобы начать собственное дело, предприниматель прошел обучение в районном филиале Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и получил кредит на сумму шесть миллионов тенге по программе «Бизнес Бастау». В дальнейшем на расширение бизнеса через микрофинансовую организацию получил четыре миллиона тенге, на которые приобрел недостающее оборудование.



