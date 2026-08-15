Число природных пожаров в Великобритании достигло рекордного уровня

Более тысячи природных пожаров зарегистрировано в центральных и южных регионах Великобритании. Число возгораний уже превысило прошлогодний рекорд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Armenpress .

По данным Национального совета пожарных служб Великобритании, число возгораний превысило 1 017 — рекордный показатель 2025 года.

Ожидается, что сезон природных пожаров может продлиться до ноября, а число возгораний в этом году существенно превысит прошлогодние показатели.

В шести регионах страны сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности, включая Лондон, Юго-Восточную и Юго-Западную Англию, а также Западный Мидленд. Лишь за последние сутки из-за осложнений, связанных с пожарами, в этих районах были госпитализированы 19 человек.

По прогнозам Службы ЕС по контролю за изменением климата «Коперник», экстремальные погодные условия в южных регионах Великобритании сохранятся до 19 августа.

Ранее сообщалось, что засуха в Великобритании привела к дефициту урожая и росту цен.