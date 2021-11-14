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Тонну металлолома украл житель Туркестанской области

14 Ноября 2021 08:39
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Тонну металлолома украл житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные похитили у него из автомашины «К 700» металлические изделия, общим весом свыше тонны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

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С целью разыскать злоумышленников, сайрамские полицейские сразу же приняли меры к раскрытию преступления. Сотрудники следственно-оперативной группы совместно с участковыми инспекторами полиции прочесали близлежащие территории и опросили возможных очевидцев.

В результате тщательно проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Сайрамского РУП обнаружили похищенный металлолом в одном из пунктов приема. По информации скупщиков, оперативники установили личность подозреваемого и задержали воришку. Им оказался житель Сайрамского района, односельчанин потерпевшего.

Как выяснилось, подозреваемый давно заприметил металлические изделия во дворе неотгороженного дома. Пользуясь отсутствием людей и с целью «лёгкой наживы», мужчина с помощью легковой автомашины похитил металлолом. Более тонны краденного железа он затем сбыл за 155 тысяч тенге, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Изъятый в качестве вещественных доказательств металлолом возвращен законному владельцу.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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