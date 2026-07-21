Тонны рыбы и миллионный ущерб: браконьеров осудили в Алматинской области

Как установил суд, 30 октября 2025 года в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на озере Балхаш сотрудники полиции совместно с инспекторами рыбной инспекции задержали двух мужчин — граждан Т. и П.

Используя моторную лодку Yamaha-40 и синтетические рыболовные сети общей длиной 500 метров, они незаконно выловили 261 килограмм рыбы. В результате государству был причинен ущерб на сумму 1 277 506 тенге.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе полное признание вины и искреннее раскаяние подсудимого Т., а также добровольное возмещение большей части причиненного ущерба — 890 тысяч тенге.

Приговором суда Т. признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. Кроме того, осужденный на три года лишен права заниматься рыбной ловлей, в отношении него установлен пробационный контроль, а также возложена обязанность ежегодно выполнять 100 часов принудительных работ. Оставшаяся сумма ущерба взыскана в полном объеме.

В отношении второго фигуранта дела — гражданина П. — суд установил, что на момент совершения правонарушения он находился в состоянии невменяемости вследствие психического расстройства. В связи с этим на основании статей 16 и 75 Уголовного кодекса РК он освобожден от уголовной ответственности.

Кроме того, на основании статей 93 и 95 Уголовного кодекса РК суд назначил ему амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту жительства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее браконьеров с 17 мешками рыбы задержали на особо охраняемой территории в Актюбинской области.