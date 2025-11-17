Том Круз получил свой первый «Оскар» после 40 лет работы в кино

В Лос-Анджелесе актеру Тому Крузу впервые в карьере вручили почетный «Оскар». Награда была присуждена 16 ноября на церемонии Governor Awards, которая проходит отдельно от основной церемонии «Оскар».

Круз ранее номинировался как лучший актер за фильмы «Рожденный четвертого июля» и «Джерри Магуайер», как лучший актер второго плана за «Магнолию», а также как продюсер «Топ Ган: Мэверик».

Почетный «Оскар» считается одной из самых престижных наград в кинобизнесе: среди прошлых лауреатов — Чарли Чаплин, Джуди Гарленд, Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола и Спайк Ли. Теперь в этот список вошел и Том Круз, которого в Голливуде называют «спасателем кино» за вклад в возрождение кинопроката после пандемии.

Круз прославился не только ролями, но и своими рискованными трюками в серии «Миссия невыполнима», а также работой с культовыми режиссерами — от Стэнли Кубрика до Пола Томаса Андерсона.

