Tolqyn Film Fund объявил конкурс кинопроектов в Центральной Азии

Объявлен открытый конкурс кинопроектов для авторов Центральной Азии. Заявки принимаются до 30 мая текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Tolqyn Film Fund.

Лучшие проекты получат возможность привлечь инвестиции от первого венчурного фонда кино в регионе и воплотиться в реальный фильм.

Tolqyn Film Fund OEIC Ltd. работает под управлением DASCO Capital и зарегистрирован на площадке МФЦА, что обеспечивает прозрачную и современную модель сотрудничества. Фонд инвестирует в проекты на уровне готового сценария, сопровождает их до выхода на рынок и ориентируется на коммерческий результат — прокат, платформы и международные продажи. На сегодня фонд уже проинвестировал в 5 фильмов, формируя собственный портфель и выстраивая системную работу с контентом.

Первый фильм фонда «Дәстүр: теріс бата» вышел в широкий прокат не только в Казахстане, но и в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и России.

В планах фонда до лета 2028 года — проинвестировать до 20 фильмов, в том числе проекты, создаваемые не только казахстанскими, но и региональными командами.

К участию в конкурсе приглашаются проекты полнометражных фильмов и анимации (хронометраж — от 75 минут). Для подачи заявки командам необходимо подготовить базовый пакет документов: готовый сценарий, финансовую модель проекта, презентацию фильма и команды, а также маркетинговый план с пониманием продвижения и дистрибуции.

Отбор пройдет в три этапа: на первом этапе формируется шорт-лист проектов с коммерческим потенциалом, на втором — команды презентуют проекты перед экспертным советом (Advisory Board), после чего лучшие из них выносятся на рассмотрение Инвестиционного комитета фонда, который принимает финальные решения об инвестициях.

Прием заявок продлится до 30 мая 2026 года. Заявки принимаются на электронную почту: tolqyn@dasco.kz Контактный телефон для обратной связи: +7 701 352 44 65.

С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.