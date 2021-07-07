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Толпы отдыхающих на пляжах Капшагая попали на видео

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Июля 2021, 19:21
Толпы отдыхающих на пляжах Капшагая попали на видео

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Толпы отдыхающих на пляжах Капшагая попали на видео во время карантина. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области отреагировали на ролик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео в сеть попало в прошедшие выходные.

В пресс-службе департамента санэпид контроля области сообщили, что в выходные дни на водохранилище города Капчагай было замечено большое скопление людей. Мониторинговые группы при местном исполнительном органе провели разъяснительные работы с объектами предпринимательства домов отдыха и предупредили о профилактике распространения заболеваний.

«На основании Постановления №67 Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года приложением 17 есть требования к объектам санаторно-курортного назначения, домов отдыха на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Это - строго соблюдаются профилактические мероприятия на время по COVID-19, так же в местах наибольшего скопления людей, перед ресепшн, где наблюдается интенсивность передвижения, наносятся разметки на полу или посредством ограничительных стоек определяются зоны социального дистанцирования, кроме этого назначается лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений)», - отметили в департаменте.



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