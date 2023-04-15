Толпа помешала полицейскому оформить мопедиста: в ДП Алматы пояснили видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали видео, на котором видно, как толпа людей не позволила полицейскому оформить мопедиста-доставщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram. «Вчера на парковке «Магнума» была сходка мопедистов и сходка автолюбителей. Прибывшие на место полицейские начали наводить порядок. Задержали одного из мопедистов, но рядом находившиеся ребята не дали сотруднику оформить его. Как считаете, правильно ли сделала толпа молодых людей?» - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением местной полицейской службы приняты меры незамедлительного реагирования.

«15 водителей мопедов за ряд грубых нарушений ПДД привлечены к административной ответственности. Вместе с тем, полиция Алматы в очередной раз обращается к участникам дорожного движения и предупреждает о недопустимости нарушений правил дорожного движения», - отметили в пресс-службе ДП города.