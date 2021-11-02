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    13:19, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Толпа перекрыла трассу в Алматинской области: акимат дал пояснение

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители одного из дачных обществ в Алматинской области перекрыли дорогу из-за отключения электроэнергии. В акимате района дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, где жители в вечернее время перекрыли дорогу, появилось в Сети .

    «На иссыкских дачах было неспокойно. Группа жителей дач перекрыла дорогу. Из-за взаимных расчетов между двумя садоводческими обществами: одно отключило электроэнергию другому, потому что там везде счетчики. Естественно, среди тех, кто остался без света, многие не имели задолженности. На дачах, если кто-то вовремя не платит и ворует, то карма мгновенная, за тебя будет платить твой товарищ по обществу, твой сосед - человек, который всегда платит», - говорится в посте.


    В акимате Енбекшиказахского района прокомментировали инцидент.

    «1 ноября около 18:20 часов собрались местные жители в количестве 20-25 человек садоводческого общества «Калинина» Рахатского сельского округа вдоль дороги областного значения Есик-Саймасай по вопросу отключения электроэнергии по задолженностям вышеназванного дачного массива. На месте сбора образовался затор автомашин. С разъяснительной работой выехал и выступили аким Рахатского сельского округа К. Акчабаев, руководитель отдела ЖКХ и ЖИ А. Ансатбаев и представитель АО «АЖК». Электроэнергия была подключена, после чего жители разошлись. Фактов нарушения общественного порядка не было», - ответили в акимате района.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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