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    14:21, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Толпа людей избила мужчину на СТО в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы группа мужчин жестоко избила человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в сети: «В Алматы на СТО один из недовольных клиентов привёз толпу друзей, чтобы разобраться с мастером. В итоге мастер с травмами рёбер попал в больницу», - говорится в посте.


    Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство) и расследуется управлением полиции Жетысуского района по территориальности. С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.

    «Личности подозреваемых установлены. Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности», - резюмировал начальник управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

    Ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Жетысуского района.



    Кадр из видео



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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