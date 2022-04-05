Толпа людей избила мужчину на СТО в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы группа мужчин жестоко избила человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в сети: «В Алматы на СТО один из недовольных клиентов привёз толпу друзей, чтобы разобраться с мастером. В итоге мастер с травмами рёбер попал в больницу», - говорится в посте.





Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство) и расследуется управлением полиции Жетысуского района по территориальности. С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.

«Личности подозреваемых установлены. Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности», - резюмировал начальник управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

Ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Жетысуского района.





Кадр из видео











