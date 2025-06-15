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    12:32, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Только треть городских уличных объектов приведена в порядок в Костанае

    По результатам мониторинга, из 2 546 закрепленных объектов порядок навели только на одной трети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Костанай
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    По поручению акима города за отделами акимата и городскими учреждениями закрепили улицы. Теперь их сотрудники регулярно проверяют состояние этих улиц и объясняют собственникам, что нужно привести объекты в порядок.

    – Как показала практика, хороший результат получается только при постоянной работе с владельцами зданий и сооружений. Но сейчас из 2 546 закрепленных объектов порядок навели только на одной трети, – уточнила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.

    Ранее Kazinform писал, что костанайцы стали чаще нарушать правила благоустройства.

    Теги:
    Костанайская область Акимат Костанай Благоустройство
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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