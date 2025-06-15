Только треть городских уличных объектов приведена в порядок в Костанае

По поручению акима города за отделами акимата и городскими учреждениями закрепили улицы. Теперь их сотрудники регулярно проверяют состояние этих улиц и объясняют собственникам, что нужно привести объекты в порядок.

– Как показала практика, хороший результат получается только при постоянной работе с владельцами зданий и сооружений. Но сейчас из 2 546 закрепленных объектов порядок навели только на одной трети, – уточнила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.

Ранее Kazinform писал, что костанайцы стали чаще нарушать правила благоустройства.