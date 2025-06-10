Костанайцы стали чаще нарушать правила благоустройства

По каждому из них составлены административные протоколы и выданы предупреждения. За ненадлежащее состояние фасадов зданий — 385 нарушений, за загрязнение дорожного покрытия — 139 и за складирование твердых бытовых отходов, строительных материалов и прочего — 878.

— Несмотря на активную разъяснительную работу, не все предприниматели реагируют на предписания. В результате 11 собственников объектов, проигнорировавших рекомендации, были привлечены к административной ответственности, — пояснила во время брифинга руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.

В топе нарушителей оказались адреса по улицам Майлина, Тәуелсіздік, Наримановской, Победы, Каирбекова, Толстого, 5 апреля, Ворошилова, Волынова, Кочубея, Узкоколейная, а также в микрорайонах Береке, Красный партизан и Кунай.

Уточняется, что в целом число рекомендаций по вопросам благоустройства растет. Если за 2024 год отделом архитектуры было вручено 735 рекомендаций субъектам предпринимательства, то за 2025 год их количество превысило 2,5 тысячи. Они касаются размещения наружной визуальной рекламы, состояния фасадов объектов, ограждений и других элементов городского облика.

Ранее полицейские региона выявили около 50 несанкционированных свалок во время рейдовых мероприятий.