Только шесть детских лагерей получили разрешение на работу в Акмолинской области

Как сообщали в управлении образования Акмолинской области, летом 2025 года в регионе будут работать 16 лагерей. Однако по состоянию на 12 июня 2025 года, по словам санврачей, только шесть детских оздоровительных центров (ДОЦ) получили разрешительные документы на функционирование.

— Для обеспечения широкого информирования населения на официальном сайте департамента создана специализированная вкладка «Летний отдых детей», где публикуется актуальная информация о выданных разрешениях, санитарных требованиях к ДОЦ и рекомендации для организаторов. Также специалистами департамента ведется мониторинг социальных сетей на предмет рекламы услуг по детскому оздоровительному отдыху без соответствующих разрешений», — отметила Сауле Садвакасова.

По состоянию на 12 июня 2025 года разрешительные документы на функционирование получили 6 детских оздоровительных центров: палаточный лагерь ТОО «Скаут Тур» в Аккольском районе; ДОЦ «Барап» в Аккольском районе; ДОЦ «Звездный» в Бурабайском районе; оздоровительный комплекс «Сұңқар» в Зерендинском районе; ДОЦ «Эдельвейс Боровое»; сезонный лагерь ДОЦ «Парус» в Зерендинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что в летний период в Акмолинской области будут работать 16 лагерей. Планируется, что в них отдохнут более 15 тысяч детей.