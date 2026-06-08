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    Только две страны могут добраться до иранского обогащенного урана — Трамп

    Президент США Дональд Трамп в ходе интервью на программе «Встреча с прессой» NBC News рассказал о войне с Ираном и перспективах заключения мира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

    Только две страны могут добраться до иранского обогащенного урана — Трамп
    Фото: nbcnews.com

    Для США это не большая война. «Я называю это военными учениями», сообщил Дональд Трамп, подчеркнув, что руководство Ирана «по большей части обезглавлено».

    Со слов президента США, иранский военно-морской флот, военно-воздушные силы и противовоздушная оборона уничтожены. Остались только 21-22% ракет и беспилотников.

    Проводимая США морская блокада Ирана «оказалась чрезвычайно эффективной… они теряют по 400–500 миллионов долларов в день».

    При этом Трамп не намерен выводить войска из региона: «Я думаю, лучше перестраховаться. У нас там много людей. Они в полной безопасности».

    Трамп сообщил, что американская сторона ведет переговоры с третьей группой в Иране.

    — Это третья группа, с которой мы имеем дело. И они совсем другие. Можно сказать, что это смена режима, потому что это совсем другие люди. Я считаю их более рациональными и очень умными, — считает Дональд Трамп.

    Несмотря на положительные отзывы об иранской стороне, Трамп сохраняет угрозы в их адрес.

    — Лидеры, которые были на своих постах долгое время, и их не стало. Есть лидеры второго эшелона, и их тоже нет. Я думаю, что мы либо добьемся результата довольно быстро, либо добьем их военным путем, — пригрозил Дональд Трамп.

    Трамп готов встретиться с сыном Верховного лидера Ирана.

    — Я бы сделал это, если бы он захотел, но я не разговаривал с ним напрямую, — отметил Дональд Трамп.

    Говоря о сроках заключения соглашения с Ираном, Трамп отметил: «На мой взгляд, мы очень близки к цели. У нас есть пара вопросов. Они даже не кажутся такими уж важными. Они признали, что у них не будет ядерного оружия».

    Трамп считает, что Иран хочет заключить сделку, но это займет время.

    Как сообщил глава Белого дома, иранский обогащенный уран погребен под горами и Тегеран не может его достать.

    — Но только две страны могут до него добраться — мы и Китай, потому что только у нас есть оборудование, способное выполнять такую работу. Мы приступим к поискам в ближайшее время. Если мы заключим сделку, то сделаем это вместе с ними… с иранцами. Мы узнаем, если кто-то туда зайдет. Если там будет какой-нибудь землеройный механизм, грузовик, трактор или что-то еще, мы узнаем. Мы примем меры, — отметил Дональд Трамп.

    Однако, президент США не смог назвать примерные сроки заключения сделки с Ираном.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала прекращение конфликта с Ираном.

    В мире Уран Война Иран Ситуация на Ближнем Востоке США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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