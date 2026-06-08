Только две страны могут добраться до иранского обогащенного урана — Трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью на программе «Встреча с прессой» NBC News рассказал о войне с Ираном и перспективах заключения мира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Для США это не большая война. «Я называю это военными учениями», сообщил Дональд Трамп, подчеркнув, что руководство Ирана «по большей части обезглавлено».

Со слов президента США, иранский военно-морской флот, военно-воздушные силы и противовоздушная оборона уничтожены. Остались только 21-22% ракет и беспилотников.

Проводимая США морская блокада Ирана «оказалась чрезвычайно эффективной… они теряют по 400–500 миллионов долларов в день».

При этом Трамп не намерен выводить войска из региона: «Я думаю, лучше перестраховаться. У нас там много людей. Они в полной безопасности».

Трамп сообщил, что американская сторона ведет переговоры с третьей группой в Иране.

— Это третья группа, с которой мы имеем дело. И они совсем другие. Можно сказать, что это смена режима, потому что это совсем другие люди. Я считаю их более рациональными и очень умными, — считает Дональд Трамп.

Несмотря на положительные отзывы об иранской стороне, Трамп сохраняет угрозы в их адрес.

— Лидеры, которые были на своих постах долгое время, и их не стало. Есть лидеры второго эшелона, и их тоже нет. Я думаю, что мы либо добьемся результата довольно быстро, либо добьем их военным путем, — пригрозил Дональд Трамп.

Трамп готов встретиться с сыном Верховного лидера Ирана.

— Я бы сделал это, если бы он захотел, но я не разговаривал с ним напрямую, — отметил Дональд Трамп.

Говоря о сроках заключения соглашения с Ираном, Трамп отметил: «На мой взгляд, мы очень близки к цели. У нас есть пара вопросов. Они даже не кажутся такими уж важными. Они признали, что у них не будет ядерного оружия».

Трамп считает, что Иран хочет заключить сделку, но это займет время.

Как сообщил глава Белого дома, иранский обогащенный уран погребен под горами и Тегеран не может его достать.

— Но только две страны могут до него добраться — мы и Китай, потому что только у нас есть оборудование, способное выполнять такую работу. Мы приступим к поискам в ближайшее время. Если мы заключим сделку, то сделаем это вместе с ними… с иранцами. Мы узнаем, если кто-то туда зайдет. Если там будет какой-нибудь землеройный механизм, грузовик, трактор или что-то еще, мы узнаем. Мы примем меры, — отметил Дональд Трамп.

Однако, президент США не смог назвать примерные сроки заключения сделки с Ираном.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала прекращение конфликта с Ираном.