Только 22% сценариев, поступающих на конкурсный отбор, написаны на казахском языке

В прошлом году сенатор Руслан Рустемов направил депутатский запрос Премьер-министру РК Олжасу Бектенову о переводе отечественного кино на казахский язык и предложил внедрить лицензирование кинематографической деятельности.

— Они не пишутся на чистом казахском языке, снимаются по чуждым нам иностранным сценариям, художественный уровень не соответствует нашему национальному национальному мировоззрению, говорят кодом чужой культуры, нет ничего казахского, кроме имен и внешности персонажей. Когда смешанный язык передается из поколения в поколение, он играет роль родного языка, меняется изначальная структура языка. Таким образом, казахский язык может отдалиться от чистого варианта, потерять сложные языковые нормы. Такая неприятная ситуация оказывает негативное влияние и на навыки тех, кто хочет изучить казахский язык, — сказал депутат.

Этот запрос сенатора можно назвать созвучным проблемам, о которых говорят независимые кинокритики. Они говорят, что сейчас снятые специально для казахскоязычного зрителя коммерческие произведения портят казахский язык, они навязывают кальковые обороты речи и заимствованные слова, жаргонные и некультурные словосочетания, стало привычкой вставлять русский язык в диалоги. Часто применяется метод «замены кода» в фильмах казахскоязычных по названию, но по сути с плохим казахским языком.

Критики также часто говорят, что не хватает специалистов, пишущих сценарии на казахском языке.

Позиция Министерства

— Отмечаем, что до 2023 года в общем количестве поступающих на конкурсный отбор кинопроектов только 1-5% были на казахском языке, с 2023 года доля сценариев на казахском языке значительно выросла и составляет около 20%. По статистическим данным, в 2024 году доля фильмов на казахском языке среди фильмов, находящихся прокате, достигла 22%, — говорится в ответе ведомства.

Kazinform узнал, какая преграда поставлена со стороны Министерства предпринимателям, зарабатывающим деньги на таких фильмах с плохой озвучкой, и почему не запрещено снимать двуязычное кино.

— Если говорить о коммерческих фильмах, то сейчас представители частного бизнеса снимают легкие фильмы, адаптированные к запросам зрителя. Действительно, фильмы, снятые частными кинокомпаниями, на смешанном языке. Нужно учитывать, что кассовые фильмы с целью получения прибыли выпускаются для охвата большой аудитории и направлены на удовлетворение потребностей зрителей, кроме того, коммерческие фильмы, включая фильмы СНГ, направлены на охват большой аудитории. Популярные кинопродюсеры, снимающие фильмы со смешанным языком, теперь начали снимать свои фильмы полностью на казахском языке, а также появились новые кинопродюсеры, снимающие на казахском языке, — сообщается в ответе Министерства.

Ранее сообщалось, что по сценарию трагедии «Карагоз» Мухтара Ауэзова могут снять фильм.