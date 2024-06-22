Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes: как прошла встреча выпускников NU

Под шаныраком цифровой юрты в NU прошла встреча выпускников разных лет. В этом году NU, который входит в топ 30% лучших исследовательских университетов всего мира, выпустил десятую когорту выпускников. Бывшие студенты поделились своими успешными проектами, которые сегодня представляют большую социальную значимость и вносят вклад в развитие экономики страны, передает агентство Kazinform.

Открыл встречу и.о. президента NU доктор Илесанми Адесида, отметивший особенность выпускников NU.

- Когда мы спрашиваем работодателей, чем отличаются выпускники NU от выпускников других университетов, они отвечают нам, что наши выпускники не создают проблем, а решают их. Это проявление лидерства, способность выявлять проблемы и находить решения. Это очень важно, — отметил Илесанми Адесида.

Развитию лидерства в университете способствуют постулаты философии Абая «Толық адам», реализуемой в университете и направленной на формирование патриотичной молодежи. Не случайно встреча состоялась в цифровой юрте, символизирующей такие ценности NU как инновации и культурное наследие.

Вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Кадиша Даирова рассказала, что изначально у руководства была одна большая миссия – создать университет мечты в Казахстане. Международный научный университет, где будут работать и учиться люди XXI века – толық адам.

- Вы можете с гордостью отмечать в своём резюме, что окончили NU, который сегодня в числе 30% лучших университетов мира. Это не произошло за один день, большая команда работала над этим: студенты, профессорско-преподавательский состав, администрация университета и все остальные причастные. Мы всегда придерживались двух принципов: меритократия и сотрудничество со стратегическими партнёрами, — рассказывает Кадиша Даирова.

Также она вспомнила, как в 2009 году предложила Гарварду партнерство с университетом, который еще строился. Тогда бывший вице-провост по международным делам Хорхе Домингес послушал, как тогда казалось, футуристический рассказ о будущем университете в сердце Центральной Азии и попросил вернуться позже с этим предложением. А в этом году делегация Гарвардского университета сама приехала в Казахстан, чтобы предложить сотрудничество NU.

Директор Центра национальной культуры, который создан при университете в целях воспитания патриотичной молодежи, Гультас Курманбай подробнее рассказала о реализации концепции «Толық адам».

- Глава государства подчеркнул, что концепция «Толық адам» должна стать основой любой сферы нашей жизни, начиная от системы государственного управления и образования, до бизнеса и института семьи. По-настоящему «Толық адам», который держит разум и сердце в чистоте, может быть и хорошим инженером, и хорошим врачом, и хорошим президентом, — сказала она.

Фото: Нургуль Балтабаева

Выпускник 2017 года Даукен Сейткали рассказал о своих достижениях после окончания альма-матер. Сооснователь стартапа Arlan Biotech Даукен Сейткали в этом году вошел в список молодых лидеров Forbes Kazakhstan «30 under 30». Он занимается разработкой продуктов на основе синтетических нанотел для диагностики заболеваний человека и животных. Его проект также включает использование искусственного интеллекта для создания нанотел, направленных против конкретных белковых антигенов, что может применяться в разработке лекарств, в том числе, против онкологических заболеваний.

Фото: Нургуль Балтабаева

- Часто я слышал мнение, что Казахстан не в состоянии достичь чего-то значимого, особенно в сфере технологий, которая, как считается, развивается где-то за границей. Я решил изменить этот нарратив. Начав свой путь, я заметил, что люди в нашей стране мало интересовались искусственным интеллектом. Тем не менее, моя научная работа принесла мне первое место в Японии, став ключевым этапом в моей карьере. Именно тогда я осознал, что мы можем добиться многого, если только будем настойчивы. Это в значительной степени заслуга моего университета, NU, который научил меня проводить исследования и публиковать научные статьи, — поделился Даукен. Весной этого года Arlan Biotech была принята в мировой акселератор StartX.

Фото: Нургуль Балтабаева

Исполнительный директор NU Alumni Association Ырымгуль Ыбрайымова окончила университет в 2020 году по специальности политика и международные отношения. Она поделилась, что университет дал ей огромные возможности и хороших друзей.

- Мне всегда казалось, что у меня есть доступ ко всему миру. Образование у нас было на должном уровне. Мне было очень комфортно находиться в этой среде. Счастлива видеть других выпускников, искренне радоваться за их успехи, узнавать какие у них достижения. Это в своем роде дает и тебе мотивацию, что можно еще больше, еще лучше. Думаю, самое главное – поддерживать друг друга, — поделилась впечатлениями бывшая студентка NU.

Подобные встречи с выпускниками проводятся традиционно, и направлены на интеграцию выпускников в жизнь университета и сотрудничество с ними.

Бибихан Серикова