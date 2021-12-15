Только вместе мы сможем построить эффективное государство и справедливое общество – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только вместе мы сможем построить эффективное государство и справедливое общество. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только вместе мы сможем построить эффективное государство и справедливое общество. Только вместе мы обеспечим последовательный рост благосостояния всех граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что только сообща мы сможем возвысить здание нашей священной Независимости, укрепим суверенитет и влияние нашей страны в стремительно меняющемся мире.

Ранее Глава государства обозначил достижения Казахстана за годы независимости.

«Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2 700 километров железнодорожных путей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в Казахстан привлечено более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

«По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Нур-Султане началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны. В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.