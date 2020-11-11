Только вместе можно построить сильный образ будущего Казахстана – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усиливается историческая роль и ответственность казахского народа за состояние межэтнических отношений в стране. Об этом заявил Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря независимости, историческая справедливость в отношении казахов, еще сужающегося в свое время ареала казахского языка и культуры, восторжествовала. Мы часто об этом говорим и повторяем не потому, что это какая-то мантра. А потому что я считаю, это основа консолидации общества», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.

По словам Елбасы, Казахстан – это государство, которое имеет свои ценности и имеет свои направления в своем будущем развитии.

«И наша многоэтничность, многоконфессиональность и многонациональность являются преимуществом, которым воспользовались многие страны мира. Мы с полным основанием можем говорить о том, что казахский народ – это государствообразующий субъект. И он сегодня составляет большинство в нашей стране», - отметил Первый Президент страны.

«Очевидно, что уважая себя и свое национальное достоинство, каждый из нас должен одновременно уважать всех других наших соотечественников, которые вносят такой же вклад в развитие страны, как и все мы. Только всем вместе можно будет построить сильный, понятный образ будущего Казахстана и всех его граждан», - заключил Н. Назарбаев.