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Только вакцина нас спасет - аким Алматы напомнил о коварстве COVID-19

17 Ноября 2021 22:52
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Только вакцина нас спасет - аким Алматы напомнил о коварстве COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы перешел в «зеленую» зону, но это не исключает риска новой волны роста заболеваемости коронавирусной инфекции. Как заявил во время прямого эфира аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, это может произойти в случае несоблюдения карантинных мер и игнорирования вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким отметил, что город перешел в «зеленую» благодаря сформированному коллективному иммунитету, составляющему 56,2% (48% вакцинированных + 8,2% переболевших с начала года), а также ограничительным мерам и соблюдению карантинных правил. Требования «желтой» зоны на объектах и в общественных местах сохранятся до 21 ноября.

Б. Сагинтаев призвал горожан не забывать о коварстве COVID-19. В странах Европы, а также в России наблюдаются новые вспышки заболевания. В случае, если алматинцы перестанут соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и не продолжат вакцинироваться, сохраняется риск повторения новой волны роста заболеваемости КВИ.

«С 12 ноября вакцинация Pfizerначалась. На сегодня у нас получили 3240 человек, в том числе беременные - 334, кормящие - 914 и дети - 1992. Если у нас беременные, дети и кормящие вакцинируются, я думаю, что взрослому населению надо смотреть, брать пример и нечего бояться. Надо идти вакцинироваться. Я вас призываю активно включиться в эту кампанию. Вакцинировать себя, родных, близких, друзей. Другого выхода нет. Только вакцина нас спасет», - отметил аким.

На сегодня в инфекционных стационарах находятся 664 человека, в том числе 16 детей. Из всего количества пациентов 27 - в крайне тяжелом, 307 - в тяжелом, 330 - в состоянии средней степени тяжести. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1227 пациентов.


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#Алматы   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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