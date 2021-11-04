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    11:25, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Только в трех городах имеются площадки для стройотходов – Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о ситуации с введением отдельных площадок для строительных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо обратить внимание на сферу по обращению со строительными отходами. С января этого года введен запрет на захоронение данных отходов на полигонах. Норма была введена еще в 2016 году. Несмотря на это, только в 3 городах имеются площадки для строительных отходов, а именно в городах Нур-Султан, Алматы и Лисаковск (Костанайская область)», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Как отметили в пресс-службе ведомства, в Шымкенте ТОО «Кум-Тас» проводится рекультивация карьера песчано-гравийной смеси на месторождении Тассай-2 с использованием строительных отходов.

    «В целом, в целях упорядочения и контроля деятельности мусоровывозящих организаций, в новом Экокодексе предусмотрено введение уведомительного порядка. То есть без регистрации в реестре таких субъектов и их спецмашин, деятельность будет запрещена. Мусоровывозящие организации обязаны устанавливать датчики GPS на транспорт и передавать полную информацию о передвижении транспорта. Более того, увеличены штрафы за нарушение требований с обращением с отходами», - заключил министр.

    Теги:
    Экология Строительство
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