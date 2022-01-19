Только при диалоге гражданского общества и государственной власти можно рассчитывать на изменение казахстанского социума - Парида Мамедова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Представители жамбылской интеллигенции и научной сферы делятся своим мнением о текущих событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своим видением о мерах по преобразованию страны, предложенных Президентом Республики Казахстан К.-Ж. Токаевым, с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» УВП акимата Жамбылской области, кандидат философских наук Парида Мамедова.

- Парида Иманжановна, сегодня, когда жизнь постепенно входит в привычное русло после трагических событий начала января, начинается осмысление произошедших событий. Что, по Вашему мнению, послужило их причиной?

- Прежде всего, хочу сказать, что мы всецело поддерживаем Послание Президента Казахстана, которое вышло после тревожных событий, охвативших всю страну. Произошедшие протестные выступления – результат накопившихся социально-экономических проблем, а также преимущественно формальной реализации концепции «слышащего государства».

Казахстан в эти дни разделен на «до» и «после». Несомненно, наша страна должна стать другой перед лицом мирового сообщества и, прежде всего, для самих граждан - в целях внутриполитической стабильности и всеобщей безопасности. Для этого должен быть решен ряд насущных проблем.

На мой взгляд, причина протестных выступлений в низком уровне политической грамотности молодежи, общей правовой грамотности граждан.

- Вы много лет работаете в молодежной среде, много можете сказать о настроениях и чаяниях наших молодых людей. Что у нас, может быть, было упущено? На что стоит обратить внимание?

- Замечу, что в Послании четко говорится об усилении работы с молодежью, консолидации всего казахстанского общества в решении вопросов патриотического воспитания и укрепления гражданской идентичности. Как показал опыт, не каждый гражданин знает о своих правах, которые можно решить через социально значимые проекты, ориентированные на развитие бизнеса, получение новых специальностей и освоение новых профессий. Немаловажным считается вопрос развития сельского предпринимательства, в особенности в регионах с плодородной землей и запасами поливной воды. Снизить иждивенческие настроения некоторых групп населения, ориентированного на пособия и льготы, можно достичь только реальной перестройкой сознания, которое у современного человека должно быть мобильным, открытым и конкурентоспособным.

Настало время повышения тотальной политической и правовой грамотности населения, особенно молодежи. Важно решить вопросы коррупционных рисков в государственных закупках, особенно крупных тендеров по цифровизации, так как этот фактор напрямую влияет на все информационное пространство масс-медиа. Политическая культура нужна для того, чтобы молодежь могла грамотно и четко выдвигать требования к государственной власти, к конкретным компетентным уполномоченным органам. Сумбурный протест, погром ради погрома не достигает результатов, если нет отчетливых требований и контроля над исполнением. А это сто процентов миссия гражданского общества.

После происшедших событий каждый гражданин понимает связующую роль гражданских институтов, государственных органов и системы образования. Органы образования обязаны предоставить качественные знания в сфере политологии, религиоведения и их роли в обществе, а также по межличностным коммуникациям, этике поведения граждан в массовых явлениях. Эффективных результатов мы можем достичь, не перекладывая ответственность за духовное и идеологическое воспитание от педагогов к родителям и наоборот, а только сообща, зная и чувствуя парадигму сегодняшнего дня, в соответствии с вызовами современной ситуации в стране и в мире.

- Каких изменений в нашем обществе Вы сегодня ожидаете?

- Мы ждем изменений, особенно социально-экономических реформ, которые приведут к сокращению разрыва между богатыми и бедными. Важно решить задачу неравномерного развития регионов и соответствие социально-производственной сферы с демографической составляющей. Еще в древние времена наихудшей формой демократии признавали «охлократию» - власть неуправляемой и невежественной толпы. Разумной же формой была и остается форма правления, где господствует принцип меритократии.

Январские события показали наглядно, что кризис наступил в политическом истеблешменте. Извлечь урок из произошедшего - значит уметь своевременно реагировать на поставленные вопросы с правильным алгоритмом действий. А таковой возможен только при качественно выстроенном диалоге с обществом. Однако этому пока мешает установившиеся в нашем обществе бюрократия, большое количество долгих заседаний, насыщенный внутренний бумагообмен государственных органов с формальным участием гражданских институтов.

Только при поддержке эффективных реформ, при обеспечении реального диалога гражданского общества и государственной власти, мы можем рассчитывать на изменение казахстанского социума.

- Спасибо за беседу!