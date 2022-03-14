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    12:22, 14 Март 2022 | GMT +6

    Только Президент своими действиями остановил хаос и сохранил государство - Айман Умарова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адвокат Айман Умарова, комментируя ход январских событий, заявила, что только Президент своими действиями остановил хаос и сохранил государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всех разумеется интересует - что же произошло в январские дни, были ли мирные митинги или это была попытка запланированного насильственного захвата власти? Полагаем, что без сомнения основной (целью - прим.) январских событий была попытка насильственного захвата власти, а все остальные уголовные правонарушения были в этих событиях как способы достижения главной цели», - сказала Айман Умарова на пленарном заседании Мажилиса.

    «Только Президент смог своими действиями остановить этот хаос и сохранить государство», - подчеркнула Айман Умарова.

    Адвокат также отметила, что после прихода к власти Касым-Жомарта Токаева и создания НСОД начали проводиться политические и другие реформы.


    Теги:
    Президент Закон и право Парламент Права человека Главная Алматинская трагедия Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы Мажилис
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