Только Президент своими действиями остановил хаос и сохранил государство - Айман Умарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адвокат Айман Умарова, комментируя ход январских событий, заявила, что только Президент своими действиями остановил хаос и сохранил государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всех разумеется интересует - что же произошло в январские дни, были ли мирные митинги или это была попытка запланированного насильственного захвата власти? Полагаем, что без сомнения основной (целью - прим.) январских событий была попытка насильственного захвата власти, а все остальные уголовные правонарушения были в этих событиях как способы достижения главной цели», - сказала Айман Умарова на пленарном заседании Мажилиса.

«Только Президент смог своими действиями остановить этот хаос и сохранить государство», - подчеркнула Айман Умарова.

Адвокат также отметила, что после прихода к власти Касым-Жомарта Токаева и создания НСОД начали проводиться политические и другие реформы.