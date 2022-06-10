10 Июня 2022 12:11

Только одна новая партия проходит этап рассмотрения документов в Минюсте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В свете политических реформ в Казахстане активизировались фигуры и группы в партийном поле. Только за последние три месяца стало известно о создании трех новых политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это партия «Еңбек» Союза строителей Казахстана , партия Bizdin Tandau, о создании которой заявил известный казахстанский политический деятель и бизнесмен Булат Абилов, и партия «Народный конгресс Казахстана» - о ее воссоздании объявил поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.

В связи с этим международное информационное агентство «Казинформ» обратилось в Министерство юстиции РК с запросом о том, какие этапы регистрации проходят заявленные партии.

«Инициативные группы создаваемых партий «Народный конгресс Казахстана», Bizdin Tandau и «Еңбек» в регистрирующий орган не обращались. В настоящее время на рассмотрении находятся документы о регистрации республиканской политической партии «Халық Дербестігі». Сейчас идет проверка достоверности списков граждан по созданию политической партии», - говорится в ответе Минюста.

В ведомстве добавили, что всего с начала года в Министерство юстиции обратились пять инициативных групп - о создании политической партии Namys, партии ЕL Тiregi, народной экологической партии «Байтақ», политической партии «Алға Қазақстан» иполитической партии «Жанашыр».

«Все вышеуказанные уведомления возвращены без подтверждения. По данным Минюста, представленные списки инициативных групп не соответствовали требованиям статьи 6 и 8 закона РК «О политических партиях», - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в департаменте регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции, несогласие с настоящим ответом может быть обжаловано в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса.

«Нужно отметить, что молодая генерация претендентов на создание партий производит достаточно унылое впечатление - отсутствие идей, харизмы, оргспособностей и даже некоего подобия амбициозности, что для партийцев было бы очень кстати. В этой связи интересна политическая активность ветеранов политпространства – Олжаса Сулейменова и Ермухана Ертысбаева. Последние полгода оба активно на виду, много выступают и не нуждаются в представлении», - выразил свое мнение казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале.

По его словам, обе эти фигуры могут взять на себя часть реальной перезагрузки партийного поля.