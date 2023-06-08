Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Только кооперация поможет решить проблемы сельских предпринимателей – Ербол Карашукеев

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
8 Июня 2023, 17:56
Только кооперация поможет решить проблемы сельских предпринимателей – Ербол Карашукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Только кооперация поможет решить проблемы сельских предпринимателей. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на панельной сессии Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о животноводстве, то 70% поголовья находится в частных подворьях. По этой причине, и племенная работа, и работа по повышению продуктивности проводится с более низким качеством, чем в организованных хозяйствах. Что нужно делать? Начиная с этого года у нас реализуется Программа «Ауыл аманаты». Выделен 1 триллион тенге, в течение 7 лет будут выдаваться кредиты на развитие личных подсобных хозяйств под 2,5% годовых», – сказал Ербол Карашукеев.

По его словам, владельцы личных подсобных хозяйств смогут получать кредиты в размере до 7 млн тенге, а в случае их объединения в кооперативы в еще больших размерах.

Глава Минсельхоза выразил мнение, что проблемы предпринимателей в этом секторе могут быть решены только через кооперацию. Поэтому министерство планирует развивать кооперацию, чтобы аграрии страны могли работать по единым стандартам. Соответственно, будет оказываться государственная поддержка, в том числе путем предоставления кредитов и выплаты субсидий. Также будут приниматься меры для устранения посредников между производителями сельскохозяйственной продукции и потребителем.


Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау